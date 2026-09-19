Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το πολυπόθητο διπλό από την έδρα της ΑΕΚ (1-0) και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του. Η Γκατσανίτσα ήταν αυτή που έκρινε την αναμέτρηση στην πρώτη «στροφή» της Α' εθνικής Γυναικών, αφιερώνοντας το γκολ στην 15χρονη Άννας Μαρίας Πανταζώνη που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα το καλοκαίρι.

Ενώ ακόμη η αρχηγός της Ένωσης, Μαρία Καπνίση, στο τέλος του αγώνα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θερμοπληξία.