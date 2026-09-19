Μεγάλη ανησυχία στο ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η αρχηγός της Ένωσης, Καπνίση, λιποθύμησε στο τέλος του ματς και μεταφέρθηκε στο νοσκομείο - Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών

Η αρχηγός της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση, στο τέλος του αγώνα της Ένωσης απέναντι στον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θερμοπληξία.

«Η θέση της ΑΕΚ ήταν για να ξέρετε να παίξουμε απόγευμα. Το φαινόμενο της θερμοπληξίας μιας αθλήτριας δυστυχώς δείχνει ότι είχαμε δίκιο αλλά δεν εισακουστήκαμε», ήταν η θέση της Ένωσης, ενώ τα παράπονα της εξέφρασε και η συμοπαίκτρια της, Δέσποινα Χατζηνικολαόυ, η οποία αναφέρθηκε στις απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι παίκτριες και των δύο ομάδων στη σημερινή αναμέτρηση.