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ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η Γκατσανίτσα αφιέρωσε το γκολ της στην 15χρονη αθλήτρια που έφυγε από τη ζωή

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Η Γκατσανίτσα αφιέρωσε το γκολ της στην 15χρονη αθλήτρια που έφυγε από τη ζωή

Νίκος Κικίδης

Αξιέπαινη κίνηση από την σκόρερ του ΠΑΟΚ, Μινέλα Γκατσανίτσα, η οποία αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε κόντρα στην ΑΕΚ στην 15χρονη αθλήτρια που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

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Ράγισε καρδιές η Μινέλα Γκατσανίτσα μετά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Η επιθετικός του Δικέφαλου του Βορρά σκόραρε στο 15΄κόντρα στην ΑΕΚ κι έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα της, με την κίνηση που προέβη αργότερα να κερδίζει το χειροκρότημα όλων των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα η Γκατσανίτσα αφιέρωσε το γκολ στη μνήμη της 15χρονης, Άννας Μαρίας Πανταζώνη, αθλήτριας του συλλόγου που έχασε τη ζωή της πριν από μερικό διάστημα σε τροχαίο ατύχημα, σε μια συγκινητική στιγμή που ξεπέρασε τα αμιγώς αγωνιστικά δρώμενα.

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