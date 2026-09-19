Ράγισε καρδιές η Μινέλα Γκατσανίτσα μετά το προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Η επιθετικός του Δικέφαλου του Βορρά σκόραρε στο 15΄κόντρα στην ΑΕΚ κι έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα της, με την κίνηση που προέβη αργότερα να κερδίζει το χειροκρότημα όλων των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα η Γκατσανίτσα αφιέρωσε το γκολ στη μνήμη της 15χρονης, Άννας Μαρίας Πανταζώνη, αθλήτριας του συλλόγου που έχασε τη ζωή της πριν από μερικό διάστημα σε τροχαίο ατύχημα, σε μια συγκινητική στιγμή που ξεπέρασε τα αμιγώς αγωνιστικά δρώμενα.