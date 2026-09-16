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Παναθηναϊκός: Στη Λεωφόρο για το ματς Κυπέλλου με Κηφισιά η ομάδα γυναικών των «πράσινων»

Παναθηναϊκός: Στη Λεωφόρο για το ματς Κυπέλλου με Κηφισιά η ομάδα γυναικών των «πράσινων»

Φώτης Καρακούσης

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ως φιλοξενούμενος την Κηφισιά στην Λεωφόρο για το Κύπελλο με την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών των «πρασίνων» να πηγαίνει στο ιστορικό γήπεδο βλέποντας τη νίκη με 2-0 των ανδρών.

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Ακόμα μία νίκη για τον Παναθηναϊκό φέτος, με τους παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ να επικρατούν με 2-0 της Κηφισιάς στην Λεωφόρο (ήταν ως φιλοξενούμενοι) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Στο ιστορικό αυτό γήπεδο προκειμένου να στηρίξουν την ανδρική ομάδα του «τριφυλλιού» βρέθηκαν και τα κορίτσια της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Παναθηναϊκού με τον κόσμο να τις χειροκροτά και να ζητάει διακρίσεις την φετινή χρονιά!

Οι «πράσινες» φωτογραφήθηκαν και στα γκράφιτι που έχουν κάνει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έξω από το «Απόστολος Νικολαΐδης».

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