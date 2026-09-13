Η Λίβερπουλ τίμησε τη μνήμη του Ματ Μπιαρντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο, σε ηλικία 47 ετών. Ο σύλλογος αποκάλυψε δύο μόνιμα μνημεία προς τιμήν του, στο «Άνφιλντ» και στο Μέλγουντ.

Ο Μπιαρντ άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα γυναικών των Reds, κατακτώντας δύο διαδοχικούς τίτλους στη Women's Super League το 2013 και το 2014. Επέστρεψε στον σύλλογο το 2021 και έναν χρόνο αργότερα πανηγύρισε μαζί του την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία, μετά την κατάκτηση του FA Women's Championship.

Η οικογένειά του, παίκτριες και μέλη του συλλόγου έδωσαν το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέλγουντ. Εκεί ανακαλύφθηκε ένας κήπος αφιερωμένος στον πρώην τεχνικό, ενώ έξω από το «Άνφιλντ» φυτεύτηκε ένα δέντρο στη μνήμη του.

Να θυμίσουμε πως όπως έγινε γνωστό ο τεχνικός της Λιβερπουλ έβαλε τέλος στη ζωή του πριν από έναν χρόνο.