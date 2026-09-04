Στο Women’s Europa Cup θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του από τα προκριματικά του Champions League.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (04/09) στις 17:00 στη Νιόν της Ελβετίας, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη μάθει τις έξι ομάδες που μπορεί να βρεθούν απέναντί του.

Οι υποψήφιοι αντίπαλοι είναι:

Spartak Myjava (Σλοβακία)

PSV Eindhoven (Ολλανδία)

Rangers FC (Σκωτία)

FH Jafnarfjordur (Ισλανδία)

Heart of Midlothian FC (Σκωτία)

HJK Helsinki (Φινλανδία)

Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 32 έχουν οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου.