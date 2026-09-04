Στο Women’s Europa Cup θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό του από τα προκριματικά του Champions League.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (04/09) στις 17:00 στη Νιόν της Ελβετίας, με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη μάθει τις έξι ομάδες που μπορεί να βρεθούν απέναντί του.
Οι υποψήφιοι αντίπαλοι είναι:
- Spartak Myjava (Σλοβακία)
- PSV Eindhoven (Ολλανδία)
- Rangers FC (Σκωτία)
- FH Jafnarfjordur (Ισλανδία)
- Heart of Midlothian FC (Σκωτία)
- HJK Helsinki (Φινλανδία)
Τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 32 έχουν οριστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 30 Σεπτεμβρίου.