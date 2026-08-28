Σάλος με την Έστερ Γκονζάλες, που υπέγραψε στη Σαουδική Αραβία ούσα μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η μεταγραφή της Έστερ Γκονζάλες στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καντσία.

Η απόφαση της 33χρονης επιθετικού έχει επικριθεί έντονα, καθώς η ίδια είναι ανοιχτά μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και πρόκειται να αγωνιστεί σε μια χώρα όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις εξακολουθούν να είναι παράνομες! Μάλιστα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική Ισπανίας προχώρησε στη διαγραφή όλων των φωτογραφιών που είχε στο προφίλ της με τη σύζυγό και το παιδί τους, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου της.

Παράλληλα, οι οπαδοί της προηγούμενης ομάδας της, της αμερικανικής Γκόθαμ, εξέφρασαν την εντονότατη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που η Γκονζάλες επέλεξε να αποχωρήσει. Η διεθνής επιθετικός έλυσε συναινετικά το συμβόλαιό της επικαλούμενη «καθαρά προσωπικούς λόγους» για τους οποίους έπρεπε να επιστρέψει στην πατρίδα της, αφήνοντας την ομάδα χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για να ανακοινωθεί τελικά λίγο αργότερα από τους Σαουδάραβες.

Η περίπτωσή της θυμίζει πολύ εκείνη του Τζόρνταν Χέντερσον όταν το 2023 μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Ετιφάκ. Ο άλλοτε αρχηγός της Λίβερπουλ ήταν πολύ δραστήριος στα social σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, κάτι το οποίο προκάλεσε απογοήτευση στον κόσμο των Reds.

Τόσο εκείνος όσο και η Γκονζάλες συνήθιζαν να συζητούν δημόσια για την ανάγκη ισότητας στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, επομένως η απόφασή της να απαρνηθεί τα «πιστεύω» της για τα χρήματα που τής πρόσφεραν έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εν γένει.