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Η Σάρα Καρμπονέρο έδειξε τα σημάδια της επτά χρόνια μετά τη διάγνωσή της με τον καρκίνο

Η Σάρα Καρμπονέρο έδειξε τα σημάδια της επτά χρόνια μετά τη διάγνωσή της με τον καρκίνο

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Σάρα Καρμπονέρο ανήρτησε μια φωτογραφία από τα σημάδια της στέλνοντας ένα μήνυμα για τη ζωή μετά τον καρκίνο.

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Η Σάρα Καρμπονέρο συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα δύναμης, έχοντας βγει πλέον νικήτρια από τη «μάχη» της με τον καρκίνο των ωοθηκών. Επτά χρόνια μετά την πρώτη της διάγνωση η δημοφιλής Ισπανίδα αθλητικογράφος μοιράστηκε μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Κάντιθ, όπου αποκάλυψε τα σημάδια που άφησε η ασθένεια αυτή στο σώμα της.

Η Καρμπονέρο έδειξε τις ουλές από τις χειρουργικές επεμβάσεις που χρειάστηκε να κάνει από το 2019 και ύστερα, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας περιπέτειας της υγείας της στις αρχές του 2026. Η δημοσίευσή της συνοδευόταν από ένα αντίστοιχα συγκινητικό μήνυμα, το οποίο έλεγε χαρακτηριστικά:

«Τι ανακούφιση είναι όταν σταματάμε να ορίζουμε τον εαυτό μας με βάση τα όσα μάς έχουν συμβεί». Σε προηγούμενη ανάρτησή της είχε επίσης πει: «Κοιτάζω στον καθρέφτη και μου αρέσει αυτό που βλέπω καθώς αγκαλιάζω την κάθε ατέλειά μου. Το σώμα μου είναι ένας άλλος τρόπος για να θυμάμαι το ταξίδι που έχω κάνει. Ο χρόνος και τα σημάδια του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεχίσω να συλλέγω σημάδια που αφηγούνται δικές μου ιστορίες με ευτυχισμένο τέλος».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η πασίγνωστη δημοσιογράφος μίλησε ανοιχτά για τα σημάδια στο σώμα της, αλλά και για το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η ανάρτησή της φυσικά προκάλεσε ένα «κύμα» αγάπης και σχολίων από τους ακολούθους και τα κοντινά της πρόσωπα.

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