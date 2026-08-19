Ο ΑΙΟ Μυτιλήνης WFC η πρώτη γυναικεία ομάδα στο δίκτυο του Fanela Club

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί παράλληλα την πρώτη συνεργασία του Fanela Club με ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία του brand στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27, το Fanela Club θα αποτελεί χορηγό εμφανίσεων της γυναικείας ομάδας. Η συμφωνία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο χορηγικό κομμάτι, αλλά επεκτείνεται στην εμπορική και επικοινωνιακή υποστήριξη της ομάδας.

Ηλεκτρονική μπουτίκ για τη γυναικεία ομάδα

Ένα από τα βασικά σημεία της συνεργασίας είναι η δημιουργία της επίσημης ηλεκτρονικής μπουτίκ του ΑΙΟ Μυτιλήνης WFC, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρονική μπουτίκ γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας στο δίκτυο του Fanela Club, μέσω της οποίας φίλαθλοι και υποστηρικτές του συλλόγου θα μπορούν να αποκτούν επίσημα προϊόντα της ομάδας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΑΙΟ Μυτιλήνης WFC, η δημιουργία νέων εμπορικών δυνατοτήτων και η περαιτέρω σύνδεση της ομάδας με το φίλαθλο κοινό της Μυτιλήνης και της Λέσβου.

Για το Fanela Club, η είσοδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο αποτελεί ένα νέο πεδίο ανάπτυξης, με στόχο να δοθεί περισσότερος χώρος, προβολή και εμπορική υποστήριξη στις γυναικείες ομάδες και στις αθλήτριες που εκπροσωπούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η συνεργασία με τον ΑΙΟ Μυτιλήνης WFC αποτελεί την αρχή αυτής της προσπάθειας, με τις δύο πλευρές να ξεκινούν μαζί τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026/27.