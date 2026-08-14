Αμετανόητος Μουρίνιο στο ντοκιμαντέρ του: Αρνείται να ζητήσει συγγνώμη 11 χρόνια μετά τη λεκτική επίθεση στη γιατρό της Τσέλσι

Το νέο ντοκιμαντέρ για την καριέρα του Ζοζέ Μουρίνιο έχει κυκλοφορήσει κι έχει προκαλέσει... χαμό στα social media με τις εξομολογήσεις του Πορτογάλου κόουτς. Η σειρά των τριών επεισοδίων, μετά τον «πόλεμο» του Special One με τον Κασίγιας, περιλαμβάνει ακόμα ένα περιστατικό που αμαύρωσε την καριέρα του. Πρόκειται για τη λεκτική επίθεση που είχε εξαπολύσει στην πρώην γιατρό της Τσέλσι, Έβα Καρνέιρο, με τον ίδιο να αρνείται και πάλι να απολογηθεί στην πρώην συνεργάτιδά του.

Το 2015, σε αγώνα των Λονδρέζων με τη Σουόνσι ο Έντεν Αζάρ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κι ο διαιτητής κάλεσε το ιατρικό τιμ να μπει μέσα. Η Καρνέιρο μπήκε στο γήπεδο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Βέλγο, κάτι που ανάγκασε τον παίκτη να βγει προσωρινά εκτός αγώνα, αφήνοντας την ομάδα με εννέα παίκτες.

Τότε, ο Μουρίνιο επιτέθηκε φραστικά στην Καρνέιρο εκτοξεύοντάς της ύβρεις στα πορτογαλικά, ενώ στη συνέχεια τη χαρακτήρισε δημόσια ως «παρορμητική και αφελή». Μετά την καθαίρεσε από την πρώτη ομάδα και την οδήγησε τελικά στο να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Jose Mourinho REFUSES to apologise to former Chelsea team doctor Eva Carneiro over infamous 'daughter of a wh***' touchline row😬 pic.twitter.com/kWaFj1ugRc August 10, 2026

Έντεκα χρόνια μετά, ο Μουρίνιο όχι μόνο δεν ζήτησε «συγγνώμη» για την επιθετική στάση τους, αλλά δικαιολόγησε εκ νέου τη συμπεριφορά του στο ντοκιμαντέρ, δηλώνοντας:

«Για μένα, μια γυναίκα γιατρός είναι το ίδιο με έναν άνδρα γιατρό. Έτσι, όπως πάντα, χρησιμοποιώ το λεξιλόγιό που συνηθίζω όταν δεν είμαι ευχαριστημένος. Υπάρχουν λέξεις που λέω σε στιγμές που η ένταση είναι πολύ υψηλή. Οι άνθρωποι με ποδοσφαιρική κουλτούρα, όμως, το ξεπερνούν σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είμαι γιατρός, αλλά τα μάτια μου ξέρουν πότε ένας παίκτης είναι τραυματισμένος. Ήξερα ότι δεν ήταν, αλλά οι γιατροί μπήκαν στο γήπεδο και μείναμε με εννέα παίκτες».

Η Καρνέιρο φυσικά απάντησε στον Μουρίνιο μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο «Χ», υποστηρίζοντας: «11 χρόνια μετά και ξαναζούμε τα χειρότερα. Ελπίζω τουλάχιστον να έβγαλαν κάποια χρήματα...».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε τη θέση της για το περιστατικό και την επίθεση που δέχτηκε τότε: «Ο διαιτητής μας κάλεσε δύο φορές και ο Αζάρ ζήτησε ο ίδιος βοήθεια. Τα χέρια μου ήταν δεμένα. Δεσμευόμαστε από ιατρικό κώδικα δεοντολογίας. Θα ήταν καλό και για τον Τζον Τέρρι να μάθει τους κανόνες».