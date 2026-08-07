Η περσινή χρονιά ήταν εξαιρετική για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς η ομάδα της Αρκαδίας τερμάτισε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, φτάνοντας μάλιστα και ως τον τελικό του Κυπέλλου που διεξήχθη στο Αγρίνιο.

Και φέτος στον Αστέρα θέλουν να πάνε όσο καλύτερα γίνεται και γι' αυτό πραγματοποιούν κινήσεις ενίσχυσης, με τις Πέρες, Πλατανιά και Νίκα να είναι οι τελευταίες.

Η ανακοίνωση για Πέρες

«Έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Madison Perez.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα γυναικών του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την Αμερικανίδα ποδοσφαιρίστρια, Madison Perez. Η Madison γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 2002 και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Προηγούμενη ομάδα της ήταν η Lexington Sporting Club με την οποία πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Καλωσορίζουμε την Madison Perez στην οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και της ευχόμαστε καλή επιτυχία.»

Η ανακοίνωση για Πλατανιά

«Έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Κωνσταντίνα Μαρία Πλατανιά.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα γυναικών του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την ποδοσφαιρίστρια, Κωνσταντίνα Μαρία Πλατανιά. Η Κωνσταντίνα γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 2007 και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός. Είναι διεθνής με συμμετοχές τόσο στην Κ17 Γυναικών όσο και στην Κ19 Γυναικών της Ελλάδας.

Προηγούμενες ομάδες: Βόλος Ν.Π.Σ., ΟΦΗ, Θεόνη Τρικάλων, Παναθηναϊκός, Βόλος 2004

Καλωσορίζουμε την Κωνσταντίνα Μαρία Πλατανιά στην οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και της ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Η ανακοίνωση για Νίκα

«Έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Αντωνία Νίκα.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα γυναικών του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με την ποδοσφαιρίστρια, Αντωνία Νίκα. Η Αντωνία γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 2002, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και έχει στο παρελθόν κληθεί τόσο στην Εθνική Κορασίδων όσο και στην Εθνική Νεανίδων της Ελλάδας.

Προηγούμενες ομάδες: Αβαντίδες Χαλκίδας, Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ, Αγία Παρασκευή, Ατρόμητος Αθηνών

Καλωσορίζουμε την Αντωνία Νίκα στην οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και της ευχόμαστε καλή επιτυχία».