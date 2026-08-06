Νέα εποχή στη WSL: Η Εύα Ολίδ υπέγραψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον το 60% είναι γυναίκες προπονήτριες!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη της Ισπανίδας Εύα Ολίδ ως νέας προπονήτριάς της, αντικαθιστώντας τον Μαρκ Σκίνερ ύστερα από πέντε χρόνια.

Με την έλευση της Ολίδ, 8 από τους 14 είναι πλέον γυναίκες προπονήτριες στην αγγλική Λίγκα, με το ποσοστό αυτό να αντιστοιχεί στο 60%!

Η Ολίδ, που αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της στους Κόκκινους Διαβόλους προέρχεται από μια απόλυτα επιτυχημένη πενταετία στη σκωτσέζικη Χαρτς . Την είχε αναλάβει το 2021, όταν η ομάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και την οδήγησε σταδιακά μέχρι την κατάκτηση του ιστορικού πρώτου της πρωταθλήματός της την περασμένη σεζόν.

Παράλληλα, το 2024 έφτασε την Χαρτς και στον τελικό του Κυπέλλου. Η επιτυχία της οφείλεται εν μέρει και στο ότι αξιοποίησε πολλές νεαρές παίκτριες από τις ακαδημίες του σκωτσέζικου συλλόγου, οι οποίες έγιναν στην πορεία καθοριστικές για την κατάκτηση του τίτλου στην Α' Εθνική.

Αυτή ακριβώς η ικανότητά της να αναδεικνύει τα νέα ταλέντα φαίνεται πως ώθησε τη διοίκηση των Ράτκλιφ και INEOS να την επιλέξουν για τη Γιουνάιτεντ. Άλλωστε, ο σύλλογος έχει αποφασίσει να κάνει... περικοπές στις μεταγραφές «έτοιμων» παικτριών και να στηριχθεί αποκλειστικά στις ακαδημίες για να εξοικονομήσει χρήματα.

Παρά το ότι αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο μετά τον Σκίνερ, ο οποίος οδήγησε την ομάδα σε τέσσερις τελικούς, στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας και στα προημιτελικά του Women's Champions League, η Ολίδ δήλωσε πως η ευκαιρία αυτή είναι «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» για εκείνη.

Η πρώτη επίσημη δοκιμασία για τη νέα προπονήτρια των Κόκκινων Διαβόλων θα είναι η πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 4 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Λόντον Σίτι Λάιονεσις της Αλεξία Πουτέγιας.