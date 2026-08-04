ΜακΆλιστερ και Κλάβενες: Η αποκάλυψη του Athletic για τις δύο γυναίκες που έβαλαν... φρένο στα σχέδια του Ινφαντίνο

To παγκόσμιο ποδόσφαιρο διέρχεται αυτή τη στιγμή μια κρίση, με το εγχείρημα του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει τις μετοχές του Μουντιάλ να έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Αρκετές ομοσπονδίες θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αγγλίας και της Ουαλίας και να ανακαλέσουν την εμπιστοσύνη τους στον πρόεδρο της FIFA, ωστόσο στο σχέδιό του να πουλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είχε προχωρήσει κανονικά εάν δεν είχαν παρέμβει δύο γυναίκες!

Όπως αποκάλυψε το Athletic, στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της UEFA για να σταματήσει το σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο αυτές που βγήκαν μπροστά ήταν η Λόρα ΜακΆλιστερ και η Λίσε Κλάβενες.

Η Ουαλή Λόρα ΜακΆλιστερ, πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια με σημαντική πορεία και στον τομέα της εκπαίδευσης, ήταν η πρώτη που πρότεινε να κρατήσουν μια πιο σκληρή στάση απέναντι στον Ινφαντίνο και να τον απειλήσουν με πλήρες μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA.

Ως αντιπρόεδρος της UEFA, μιλά συνεχώς για την ανάγκη να μπουν περισσότερες γυναίκες στη διοίκηση της ομοσπονδίας, ενώ τώρα υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των φιλαθλων και μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι το να μείνει το άθλημα «καθαρό» από συμφέροντα.

There is an irony in two women, Laura McAllister and Lise Klaveness, leading the resistance to the great World Cup sell-off, given how football has historically and systemically kept females at arm’s length – on the pitch, on the touchlines, in the boardrooms, in its executive… pic.twitter.com/pV2Kvi3G8u — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 3, 2026

Δίπλα της στάθηκε και η Νορβηγίδα Λίσε Κλάβενες, πρόεδρος της νορβηγικής ομοσπονδίας και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε αυτή τη θέση στα 120 χρόνια ιστορίας της! Έχοντας παίξει και η ίδια ποδόσφαιρο, με 73 συμμετοχές στην εθνική της ομάδα, μετέπειτα σπούδασε Νομική και συνέχισε να συμβάλλει τα μέγιστα στο να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες στο ποδόσφαιρο της χώρας της.

Ήταν εκείνη που εξήγησε στην UEFA το ότι πέραν του προτεινόμενου μποϊκοτάζ θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο να διερευνηθούν οι αναθέσεις των Μουντιάλ σε αμφιλεγόμενες χώρες και μιλώντας στα ΜΜΕ κατηγόρησε τη FIFA για οικονομικό εκβιασμό.

Συγκεκριμένα, η Κλάβενες δεν δίστασε να εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στον τρόπο που ο Τζάνι Ινφαντίνο αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως ένα αμιγώς εμπορικό προϊόν που είναι προς πώληση. Τόνισε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει η διαφάνεια στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και στάθηκε στο πλευρό της ΜακΆλιστερ που πρότεινε μια πολύ αυστηρή αλλά αναπόφευκτη λύση, πριν το σχέδιο του Ιταλοελβετού «ναυαγήσει».