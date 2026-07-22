Η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη της αδικοχαμένης Άννας - Μαρίας Πανταζώνη.

Η ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της σε ηλικία 15 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Στο παιχνίδι του Δικεφάλου με την Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Βέροια, για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την Άννα - Μαρία.

Υπήρχε παράλληλα πανό από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην πόλη, όπου αναφερόταν «καλό ταξίδι» για την αδικοχαμένη αθλήτρια.