GWomen
ΠΑΟΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ: Πανό για την αδικοχαμένη Άννα - Μαρία Πανταζώνη

ΠΑΟΚ - Χάποελ Ιερουσαλήμ: Πανό για την αδικοχαμένη Άννα - Μαρία Πανταζώνη

Newsroom
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη της αδικοχαμένης Άννας - Μαρίας Πανταζώνη.

Η ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της σε ηλικία 15 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο.

Στο παιχνίδι του Δικεφάλου με την Χάποελ Ιερουσαλήμ στη Βέροια, για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για την Άννα - Μαρία.

Υπήρχε παράλληλα πανό από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην πόλη, όπου αναφερόταν «καλό ταξίδι» για την αδικοχαμένη αθλήτρια.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]