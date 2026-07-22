ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το Women's Champions League

Η Βέροια ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον 1ο προκριματικό όμιλο του Women's Champions League, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στη μάχη της πρόκρισης απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Οι φίλαθλοι όπως ενημέρωσε η ομάδα με ανακοίνωση θα μπορούν με ένα ενιαίο εισιτήριο αξίας 10 ευρώ να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις της ίδιας ημέρας. Τα εισιτήρια θα διατίθενται μόνο έξω από το γήπεδο τις ημέρες των αγώνων. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου τα εκδοτήρια θα λειτουργήσουν από τις 09:00 και ξανά από τις 16:30, ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 09:00 και από τις 16:00.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Τετάρτη στις 11:00 με το Νέφτσι Μπακού – Μπουντούσνοστ, ενώ στις 18:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό του ομίλου. Το Σάββατο θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός (11:00) και ο τελικός πρόκρισης (18:00), από τον οποίο θα προκύψει η ομάδα που θα συνεχίσει στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Να θυμίσουμε πως ο αγώνας του Δικέφαλου του βορρά θα μεταδοθεί από την ERTsports 2.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα εισιτήρια του 1ου Προκριματικού Ομίλου του UEFA Women’s Champions League στη Βέροια

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους σχετικά με την διάθεση των εισιτηρίων για τους αγώνες του 1ου Προκριματικού Ομίλου του UEFA Women’s Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας.

Η είσοδος θα πραγματοποιείται με ενιαίο εισιτήριο αξίας 10€, το οποίο ισχύει για και τους δύο αγώνες της ίδιας αγωνιστικής ημέρας.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά έξω από το Δημοτικό Στάδιο Βέροιας τις ημέρες των αγώνων, ως εξής:

Τετάρτη 22 Ιουλίου: από τις 09:00 και από τις 16:30

Σάββατο 25 Ιουλίου: από τις 09:00 και από τις 16:00

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Τετάρτη 22 Ιουλίου»

11:00 | Νέφτσι Μπακού – Μπουντούσνοστ

18:30 | ΠΑΟΚ – Χάποελ Ιερουσαλήμ

Σάββατο 25 Ιουλίου

11:00 | Μικρός Τελικός

18:00 | Τελικός Πρόκρισης»