Το ποδόσφαιρο γυναικών συνεχίζει να γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και όπως είναι φυσικό μαζί με την άνοδο του αθλήματος ανεβαίνουν και τα ποσά που δαπανώνται στις μεταγραφές. Μόνο μέσα στο 2025, το παγκόσμιο ρεκόρ έσπασε τέσσερις φορές, με τα ποσά να φτάνουν πλέον σε επίπεδα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν απλησίαστα...

Η μεταγραφή της Περνίγια Χάρντερ στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2020, η οποία τότε είχε γράψει ιστορία, βρίσκεται πλέον πολύ μακριά από όσα ισχύουν . Η Κίρα Γουόλς πήρε τη θέση της στην κορυφή το 2022, όταν μετακόμισε από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα, όμως και αυτή η μεταγραφή έχει πλέον υποχωρήσει σημαντικά στην κατάταξη.

Αυτές είναι οι 10 ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία:

10. Κρουά Μπεθούν (Ουάσινγκτον Σπιριτ - Κάνσας Σίτι Κέρεντ) – 1 εκατ. δολάρια

Η Κρουά Μπεθούν ήταν μία από τις δύο παίκτριες που μπήκαν στο κλαμπ των μεταγραφών του 1 εκατ. δολαρίων μέσα σε λίγα λεπτά στις 11 Φεβρουαρίου. Η 24χρονη ζήτησε να αποχωρήσει από την Ουάσινγκτον Σπιριτ, η οποία την είχε επιλέξει στο Νο.3 του ντραφτ το 2024, και τελικά πήρε μεταγραφή στην Κάνσας Σίτι Κέρεντ έναντι 1 εκατ. δολαρίων.

Η Μπεθούν είχε αναδειχθεί κορυφαία πρωτοεμφανιζόμενη και κορυφαία μέσος του NWSL το 2024, ενώ το 2025 συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη ενδεκάδα της λίγκας. Παράλληλα, ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

9. Κλερ Χάτον (Κάνσας Σίτι Κέρεντ - Μπέι FC) – 1,1 εκατ. δολάρια

Λίγα μόλις λεπτά πριν ανακοινωθεί η μεταγραφή της Μπεθούν, η Κάνσας Σίτι Κέρεντ είχε γνωστοποιήσει την παραχώρηση της Κλερ Χάτον στην Μπέι FC έναντι 1,1 εκατ. δολαρίων.

Η 20χρονη μέσος ήταν φιναλίστ για το βραβείο της κορυφαίας πρωτοεμφανιζόμενης του NWSL το 2025 και είχε εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της Κάνσας Σίτι από την εφηβεία της. Μάλιστα, είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του NWSL Shield το 2025.

8. Μελβίν Μαλάρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι) – περίπου 1,14 εκατ. δολάρια

Η μεταγραφή της Μελβίν Μαλάρ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Τσέλσι, το καλοκαίρι του 2026 έφτασε τα 1,14 εκατ. δολάρια.Η συμφωνία αποτέλεσε ρεκόρ πώλησης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έγινε η τρίτη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι που ξεπέρασε το φράγμα του 1 εκατ. δολαρίων.

7. Ναόμι Γκέρμα (Σαν Ντιέγκο Γουέιβ - Τσέλσι) – 1,1 εκατ. δολάρια

Η Τσέλσι απέκτησε τη Ναόμι Γκέρμα τον Ιανουάριο του 2025, καταβάλλοντας περίπου 883.000 λίρες. Το ποσό αντιστοιχούσε σε 1,1 εκατ. δολάρια και έκανε την Αμερικανίδα την πρώτη παίκτρια στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών που ξεπέρασε το όριο του 1 εκατ. δολαρίων.

6. Τζέιντιν Σο (Νορθ Καρολάινα Κάρατζ -Γκόθαμ FC) – 1,25 εκατ. δολάρια

Η πιο ακριβή μεταγραφή μεταξύ δύο ομάδων του NWSL μέχρι τότε πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2025, όταν η Γκόθαμ FC απέκτησε την Τζέιντιν Σο έναντι 1,25 εκατ. δολαρίων.

Η Σο είχε κάνει το ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα σε ηλικία μόλις 17 ετών και από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε. Μάλιστα, έγινε η νεότερη παίκτρια που σκόραρε στο ντεμπούτο της, βρίσκοντας δίχτυα για τη Σαν Ντιέγκο Γουέιβ απέναντι στη Σικάγο.

5. Ολίβια Σμιθ (Λίβερπουλ - Άρσεναλ) – 1 εκατ. λίρες

Η Ναόμι Γκέρμα κράτησε το παγκόσμιο ρεκόρ για περίπου έξι μήνες, μέχρι η Άρσεναλ να κάνει την Ολίβια Σμιθ την πρώτη παίκτρια που κόστισε 1 εκατ. λίρες, τον Ιούλιο του 2025.

Η 20χρονη είχε εντυπωσιάσει την Άρσεναλ λίγους μήνες νωρίτερα, όταν οδήγησε τη Λίβερπουλ σε μία μεγάλη νίκη στο Κύπελλο Αγγλίας. Οι «Κανονιέρηδες» γνώριζαν καλά το ταλέντο της και αποφάσισαν να επενδύσουν ένα ποσό που δεν είχε καταβληθεί ποτέ ξανά.

4. Αλίσα Τόμπσον (Έιντζελ Σίτι - Τσέλσι)

Η μεταγραφή της Αλίσα Τόμπσον στην Τσέλσι το καλοκαίρι του 2025 προκάλεσε αρκετή συζήτηση σχετικά με το ακριβές ποσό. Αρχικά, αναφέρθηκε ότι η συμφωνία έφτανε λίγο κάτω από το 1 εκατ. λίρες, ενώ άλλα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για υψηλότερο ποσό.

Σε κάθε περίπτωση, η μεταγραφή αποτέλεσε ρεκόρ για την Τσέλσι και ξεπέρασε το ποσό που είχε δαπανήσει για τη Ναόμι Γκέρμα, ενώ υπήρχαν αναφορές ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ρεκόρ.

3. Λίσμπεθ Οβάγιε (Τίγκρες - Ορλάντο Πράιντ) – 1,5 εκατ. δολάρια

Το ρεκόρ της Ολίβια Σμιθ άντεξε για λίγο περισσότερο από έναν μήνα. Τον Αύγουστο του 2025, η Ορλάντο Πράιντ έκανε δική της τη Μεξικανή σταρ Λίσμπεθ Οβάγιε έναντι 1,5 εκατ. δολαρίων.

Η 25χρονη είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βόλφσμπουργκ. Τελικά, όμως, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα της στις ΗΠΑ, με την Ορλάντο Πράιντ να την αποκτά με ποσό που τότε αποτελούσε παγκόσμιο ρεκόρ.

2. Φελίσια Σρέντερ (Χάκεν → Ρεάλ Μαδρίτης) – περίπου 1,56 εκατ. δολάρια

Η μεταγραφή της Φελίσια Σρέντερ από τη Χάκεν στη Ρεάλ Μαδρίτης, το καλοκαίρι του 2026, παρουσιάστηκε αρχικά ως νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το ποσό της συμφωνίας φέρεται να έφτασε περίπου τα 15 εκατ. σουηδικές κορώνες, δηλαδή 1,16 εκατ. λίρες ή 1,56 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, υπήρξε διαφωνία σχετικά με το αν η μεταγραφή της ήταν πράγματι η ακριβότερη στην ιστορία. Αρκετοί δημοσιογράφοι, αλλά και έκθεση της FIFA, ανέφεραν πως η μετακίνηση της Γκρέις Γκεϊορό στη Λόντον Σίτι Λάιονς είχε μεγαλύτερη αξία.

1. Γκρέις Γκεϊορό (Παρί Σεν Ζερμέν - London City) – 1,93 εκατ. δολάρια

Η Γκρέις Γκεϊορό βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με τη μεταγραφή της από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Λόντον Σίτι Λάιονς να φτάνει τα 1,65 εκατ. ευρώ, περίπου 1,43 εκατ. λίρες ή 1,93 εκατ. δολάρια.

Η αγγλική ομάδα, που έχει την οικονομική στήριξη της Μισέλ Κανγκ, επένδυσε σημαντικά για την ενίσχυσή της και κατάφερε να αποκτήσει την αρχηγό της Παρί Σεν Ζερμέν. Αν και ο σύλλογος αρνήθηκε ότι καταβλήθηκε ποσό που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ, αρκετοί δημοσιογράφοι υποστήριξαν το αντίθετο. Μάλιστα, η επίσημη παγκόσμια έκθεση μεταγραφών της FIFA κατέταξε τη μεταγραφή της Γκεϊορό ως την ακριβότερη διεθνή μετακίνηση στο γυναικείο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για το 2025, πάνω από εκείνες των Τόμπσον, Οβάγιε και Γκέρμα.