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ΠΑΟΚ: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στην 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζώνη

ΠΑΟΚ: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στην 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζώνη

Μάρθα Χωριανοπούλου

Το τελευταίο αντίο είπαν στην Άννα-Μαρία Πανταζώνη που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο το μεσημέρι της Παρασκευής.

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Βαρύ ήταν το κλίμα στο τελευταίο αντίο της 15χρονης Άννας Μαρίας Πανταζώνη, η οποία έχασε τόσο άδικα τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια επέστρεφε από την προπόνησή της, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση η 15χρονη υπέκυψε στα τραύματά της και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ είπε το τελευταίο αντίο στη νεαρή και σύσσωμη η ομάδα γυναικών έδωσε το «παρών» στη Θέρμη στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Εκπρόσωποι της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ ΠΑΟΚ ήταν εξόδιο ακολουθία και κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη της ο Ιβάν Σαββίδης και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης.

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