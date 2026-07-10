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ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν λόγια, όταν φεύγει ένα παιδί, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει»

ΠΑΟΚ: «Δεν υπάρχουν λόγια, όταν φεύγει ένα παιδί, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει»

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η είδηση του θανάτου της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σκόρπισε τη θλίψη . Η νεαρή ποδοσφαιριστρια του ΠΑΟΚ δεν γύρισε ποτέ σπίτι από την προπόνησή της, βυθίζοντας την οικογένεια του Δικεφάλου του βορρά, με τη ΠΑΕ να εκφράζει τα συλλυπητήρια της.

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Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τον άδικο χαμό της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Η νεαρή αθλήτρια έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ επέστρεφε από την προπόνησή της, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε την οδύνη για την απώλεια, στέλνοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους της αδικοχαμένης αθλήτριας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ: «Με βαθιά οδύνη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τη 15χρονη αθλήτριά μας, Άννα-Μαρία Πανταζώνη.

Δεν υπάρχουν λόγια, όταν φεύγει ένα παιδί, πριν καν προλάβει να αγγίξει τα όνειρα του.

Η σκέψη μας είναι δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».

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