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Η Άλεξ Μόργκαν... έτοιμη για αλλαγή στο Μουντιάλ Ανδρών! Το viral βίντεο

Η Άλεξ Μόργκαν... έτοιμη για αλλαγή στο Μουντιάλ Ανδρών! Το viral βίντεο

Χριστίνα Κατσαμούρη

Η Άλεξ Μόργκαν έχει το ποδόσφαιρο στο αίμα της και φάνηκε για ακόμη μία φορά. Η πρώην διεθνής των ΗΠΑ βρέθηκε στις κερκίδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έκλεψε την παράσταση με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

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Η Άλεξ Μόργκαν δεν χρειάζεται γήπεδο για να τραβήξει τα βλέμματα, το κάνει και από τις κερκίδες! Η θρυλική πρώην διεθνής των ΗΠΑ βρέθηκε στις κερκίδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών και με ένα απολαυστικό βίντεο έκανε... γνωστό πως είναι έτοιμη να φορέσει ξανά τα παπούτσια της, αν κάποιος την καλέσει για αλλαγή!

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο, η Μόργκαν έδειξε πως κάνει... ζέσταμα στις εξέδρες, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι έτοιμη να μπει στο γήπεδο αν την χρειαστούν!

Και όλα αυτά ενώ διανύει περίοδο εγκυμοσύνης, κάτι που φυσικά δεν την εμποδίζει να παραμένει κοντά στο άθλημα που λατρεύει και να συνεχίζει να μοιράζεται την αγάπη της για το ποδόσφαιρο με τον κόσμο.

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