Μέσα στη μπουτίκ της Μπαρτσελόνα Φεμενί: το απόλυτο "boutique tour"

Μπαίνοντας στη μπουτίκ, αντιλαμβάνεσαι ότι επρόκειτο περισσότερο για έναν χώρο τύπου μουσείο παρά για ένα απλό κατάστημα. Ο χώρος περιλαμβάνει συλλογές ρούχων τόσο της ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών όσο και των γυναικών, με ξεχωριστές ενότητες για την καθεμία.

Αμέσως μόλις μπαίνεις στον χώρο αντικρίζεις τα ρόστερ και των δύο ομάδων σε παράλληλη παρουσίαση, σαν να σε "υποδέχονται". Η ενότητα για την ομάδα γυναικών βρίσκεται στον επάνω όροφο και είναι διαμορφωμένη με εικόνες απο τις παίκτριες, αγωνιστικές εμφανίσεις, σορτσάκια, προπονητικό εξοπλισμό, αλλά και lifestyle κομμάτια, όπως φόρμες, κασκόλ και casual ρούχα με το σήμα της ομάδας.

Ξεχωριστή θέση έχουν οι αφιερωμένες ενότητες στις μεγάλες προσωπικότητες του συλλόγου, που έχουν γράψει τη δικής τους ιστορία, όπως η Αιτάνα Μπονμάτι, με ειδικό χώρο που περιλαμβάνει φωτογρφαικό υλικό, εμφανίσεις με το ονομά της και τον αριθμό της.

Η εμπειρία της μπουτίκ είναι φανταστική και λειτουργεί σαν μία "οργανωμένη βόλτα" στην ιστορία και στην ταυτότητα του συλλόγου που σε βάζει κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας και σε παραπέμπει να σκεφτείς να γίνεις και εσύ φίλαθλος άρα και κομμάτι αυτής της ομάδας.