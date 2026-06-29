Μετά την επιστροφή στην κορυφή, κατακτώντας εκτός του πρωταθλήματος και το Κύπελλο, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον προκριματικό όμιλο του UEFA Women’s Champions League. Ένας όμιλος που όπως ενημέρωσαν οι «ασπρόμαυρες» θα διεξαχθεί στην Βέροια.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Στην Βέροια ο προκριματικός όμιλος του ΠΑΟΚ στο UEFA Women’s Champions League!

Ποδόσφαιρο Γυναικών

Το Δημοτικό Στάδιο της Βέροιας θα φιλοξενήσει τους αγώνες του ομίλου του ΠΑΟΚ στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Women’s Champions League, με τον Δικέφαλο να διεκδικεί την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η Νέφτσκι και η Μπούντουσνοστ, με μόνο μία ομάδα να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη συνέχεια. Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Ιουλίου, ενώ στις 25 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν ο τελικός και ο μικρός τελικός.

Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την έδρα του στη Βέροια και να πραγματοποιήσει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για μία ακόμη πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».