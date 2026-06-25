Νέα σελίδα για τη Φραπάρ: Στα ηνία της διαιτησίας της UEFA

Η Στέφανι Φραπάρ ανέλαβε νέο ρόλο στην UEFA, καθώς η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία την όρισε υπεύθυνη διαιτησίας, όπως γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της. Η Φραπάρ, η οποία είναι διεθνής διαιτητής από το 2010, θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και εκπαίδευση διαιτητών, την αξιολόγηση της απόδοσής τους, την παροχή τεχνικής καθοδήγησης, καθώς και τον ορισμό υπεύθυνων αγώνων στις διοργανώσεις της UEFA.

Η Γαλλίδα διαιτητής έχει γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς το 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα που διηύθυνε αγώνα της Ligue 1, στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Αμιάν και το Στρασβούργο. Την ίδια χρονιά, αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα διαιτητή που σφύριξε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Τσέλσι.

Το 2022 κατέγραψε ακόμη μία ιστορική επίδοση, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε αγώνα Μουντιάλ. Η Φραπάρ ήταν επικεφαλής της γυναικείας διαιτητικής ομάδας στην αναμέτρηση της φάσης των ομίλων ανάμεσα στην Κόστα Ρίκα και τη Γερμανία στο Κατάρ.

Στο ποδόσφαιρο Γυναικών, η Φραπάρ έχει επίσης καταγράψει σημαντικές παρουσίες, έχοντας διευθύνει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA το 2019, καθώς και τον τελικό του Euro Γυναικών το 2025. Ο διορισμός της αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της UEFA για ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και της ισότητας στον χώρο της διαιτησίας.