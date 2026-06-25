Καπνίση και Γιαννακούλη στο GWomen: «Ανυπομονούμε για το Ελλάδα - Αγγλία»

Το GWomen βρέθηκε σε μια λαμπερή βραδιά της Allwyn αφιερωμένη στον αθλητισμό και της εθνικές ομάδες. Εκεί βρήκε τη Μαρία Καπνίση και τη Δήμητρα Γιαννακούλη που μίλησαν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημά που υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπέρτου έχει... αναμορφωθεί αλλά και για το μεγάλο ματς που καλείται να δώσει η Γαλανόλευκη κόντρα στην back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αγγλια.

Επιστρέφετε μετά από ακόμα νίκη της Γαλανόλευκης και βλέπουμε ότι με τον Βασίλη Σπέρτο στο τιμονι η εθνική έχει αναμορφωθεί. Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία;

Μαρία: «Νομίζω πλέον το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ στη χώρα μας. Τα κορίτσια που έρχονται είναι γεμάτα όρεξη και έχουν διάθεση να δουλέψουν, αυτό κάνει τη διαφορά και αποτυπώνεται στο γήπεδο».

Δήμητρα: «Εγώ πιστεύω ότι ακολουθούμε πιστά το πλάνο του προπονητή και του προπονητικού team. Δουλεύει κάθε μια το ίδιο σκληρά, οπότε πιστεύω ήταν αναμενόμενο και το αποτέλεσμα».

Υπήρξε η κλήρωση που θα σας φέρει αντιμέτωπες με την Αγγλία. Από τη μία αυτό φαντάζομαι ότι είναι κάτι ονειρικό να παίξετε με παίκτριες όπως η Κλόι Κέλι και Λία Γουιλεμσόν, που έχουν κατακτήσει Euro και Champions League. Από την άλλη αυτό τρομάζει το αντιπροσοπευτικό μας συγκρότημα;

Μαρία: «Ντάξει είναι γεγονός ότι ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει και θα είναι τρομερά δύσκολο. Από την άλλη όμως όπως και να έχει για όσα κορίτσια το ζήσουν θα είναι τρομερή εμπειρία. Θα είναι γενικά μια διαφήμιση του ποδοσφαίρου και στη χώρα μας. Πολλά κορίτσια και γενικά άνθρωποι του ποδοσφαίρου θα γνωρίσουν από κοντά μεγάλες αθλήτριες και ανυπομονούμε για αυτό».

Δήμητρα: «Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ιδιαίτερη και όμορφη πίεση που θα έχουν όσες κοπέλες παίξουν και όσες συμμετάσχουν. Πιστεύω ότι φόβος δεν υπάρχει. Θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι να δούμε και το επίπεδο αυτο. Το περιμένουμε σαν τρελές».

Ποια είναι η παίκτρια που ανυπομονεί η κάθε μια να αντιμετωπίσει;

Μαρία: «Εμένα η αγαπημένη μου παίκτρια είναι η Ρούσο και σαν αμυντικός θα ήθελα πολύ να αντιμετωπίσω μια τέτοια αμυντικό».

Δήμητρα: «Εγώ πιστεύω το αντίστοιχο τέρμα, την Χάμπτον. Τα πόδια της είναι εκπληκτικά, το πως παίζει, η ιστορία της....»

Αμφότερες είστε δύο παίκτριές που αγωνίζεστε στην ΑΕΚ. Είδαμε ότι η Ένωση δεν κατάφερε να είναι αυτό που ήταν πέρσι. Τι στόχους έχετε ενόψει της νέας σεζόν;

Μαρία: «Σε καμία περίπτωση η σεζόν δεν ήταν αποτυχημένη διοτί τερματίσαμε δεύτερες. Έχουμε βάλει τα θεμέλια για κάτι μεγαλύτερο ελπίζουμε τη νέα σεζόν να μας βγει».

Δήμητρη: «Και εγώ το ίδιο δεν πιστεύω ότι ήταν μια αποτυχημένη σεζόν, ήταν μια χρονιά που δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό. Το χρονού πιστεύω θα επανέλθουμε!».