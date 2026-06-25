Απόφαση-ορόσημο για το ποδόσφαιρο γυναικών: Το CAS θωρακίζει τις παίκτριες που θέλουν να γίνουν μητέρες

Μια τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρο γυναικών ήταν η πρόσφατη απόφαση του CAS υπέρ της Σουηδής ποδοσφαιρίστριας Μάγια Γκόθμπεργκ έναντι της πρώην ομάδας της, Λάτσιο. Πέραν του ότι το δικαστήριο δικαίωσε μια παίκτρια που εδώ και χρόνια προσπαθούσε να βρει το δίκο της, αλλάζει τα δεδομένα και για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες.

Για πρώτη φορά, το CAS έκρινε ότι ένας σύλλογος τερμάτισε παράνομα μια εργασιακή σχέση λόγω εγκυμοσύνης, επιδικάζοντας στην παίκτρια αποζημίωση των μισθών που έχασε, αλλά και για ηθική βλάβη.

Το CAS επιπλέον εισήγαγε τρεις κανόνες που απο δω και στο εξής θα θωρακίζουν τις παίκτριες σε ανάλογες περιπτώσεις.

Πρώτον, ξεκαθάρισε ότι μια αθλήτρια προστατεύεται ακόμα και αν το νέο συμβόλαιο δεν έχει υπογραφεί τυπικά, αρκεί να έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι του και να υπάρχει πρόθεση συνεργασίας, κάτι που στην περίπτωση της Γκόθμπεργκ αποδείχθηκε μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Δεύτερον, η απόφαση μεταφέρει το βάρος της απόδειξης στον σύλλογο, ο οποίος οφείλει πλέον να αποδείξει ότι η διακοπή της συνεργασίας δεν σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της παίκτριας.Τρίτον, το δικαστήριο αναγνώρισε την εγκυμοσύνη ως ευαίσθητο ιατρικό δεδομένο, καταδικάζοντας τη Λάτσιο για τη διαρροή της είδησης χωρίς τη συγκατάθεση της ίδιας της Γκόθμπεργκ .

Σε συνδυασμό με την παλαιότερη υπόθεση της Σάρα Μπιόρκ, οι σύλλογοι πλέον δεν μπορούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις εγκυμονούσες παίκτριές τους μόλις μάθουν ότι θα γίνουν μητέρες.