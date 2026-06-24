Γεννημένη στο Μπιόρκο της Σουηδίας το 2007 η 19χρονη Φελίτσια Σρόντερ ήταν ένα μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου της χώρας από τα 16 της χρόνια ήδη. Η νεαρή επιθετικός υπέγραψε και ανακοινώθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης με ένα συμβόλαιο 4 ετών.

Η επιθετικός της Χάκεν αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η Τσέλσι με πρόταση στο 1.4 εκατ. ευρώ όμως η Ρεάλ προσέφερε 1.5 εκατ. ευρώ για να την κάνει δική της σε μία μεταγραφή - ρεκόρ. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση ήταν το 1.4 εκατ. ευρώ που έδωσε η ομάδα της Ορλάντο Πράιντ για την Μεξικανή εξτρέμ Λίζμπεθ Οβάγε.

Η Σρόντερ στην πορεία της αφού έπαιξε στην ομάδα της γενέτειράς της πήγε στη Χάκεν το 2023 για να παίξει στην 2η ομάδα. Έκανε ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία της Σουηδίας σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Λίγους μήνες μετά πρωτοέπαιξε στο Champions League όπου αποδείχθηκε κομβική απέναντι στην ομάδα της Τβέντε. Το 2023 τελείωσε τη σεζόν με 3 γκολ και 1 ασίστ σε 15 αγώνες. Έναν χρόνο μετά σε 24 αγώνες είχε 12 γκολ και 1 ασίστ. Το 2025 έβαλε 30 γκολ σε 26 αγώνες Πρωταθλήματος. Επίσης σκόραρε 18 γκολ σε 15 ματς Κυπέλλου μέσα σε 3 σεζόν και έχει ήδη 23 ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Στο Champions League έχει παίξει σε 14 αγώνες και έχει βάλει 3 γκολ. Στο Europa έχει βάλει 8 γκολ σε 6 αγώνες παίρνοντας και το τρόπαιο αλλά και το χρυσό παπούτσι. Εκτός από την κατάκτηση του Europa Cup πέρυσι έχει πάρει το Πρωτάθλημα Σουηδίας με τη Χάκεν το 2025.

Στο Europa Cup είχε 4 γκολ στα 2 ματς του τελικού και με τα 8 γκολ που πέτυχε βγήκε πρώτη σκόρερ του θεσμού. Έγινε στα 19 της μόλις η 3η παίκτρια που έβαλε χατ τρικ σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Έχοντας βάλει 1 γκολ στον πρώτο χρονικά τελικό έγινε επίσης η πρώτη παίκτρια που έχει βάλει 4 τέρματα στα 2 ματς ενός ευρωπαϊκού τελικού και ενώ η ομάδα της στο σύνολο νίκησε με σκορ 4-2. Μέλος όλων των μικρών Εθνικών ο Σρόντερ είχε 2 γκολ σε 7 αγώνες στην U17, 6 γκολ σε 6 ματς στην U19 και ενώ έχει 2 ασίστ σε 11 αγώνες με την Εθνική γυναικών της Σουηδίας.