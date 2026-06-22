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«Η μητρότητα με έκανε καλύτερη διαιτήτρια»: Το μυστικό της Τόρι Πένσο που πρωτοπορεί στα γήπεδα του Μουντιάλ

«Η μητρότητα με έκανε καλύτερη διαιτήτρια»: Το μυστικό της Τόρι Πένσο που πρωτοπορεί στα γήπεδα του Μουντιάλ

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η ρέφερι του Μουντιάλ, Τόρι Πένσο, μίλησε για το πώς η μητρότητα τη βοήθησε να γίνει ακόμα καλύτερη διαιτήτρια και να κυνηγήσει τα όνειρά της στο ποδόσφαιρο.

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Η Τόρι Πένσο διηύθυνε την αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική στη φάση των ομίλων του φετινού Μουντιάλ κι έγινε η πρώτη γυναίκα από τις ΗΠΑ που επιλέχθηκε να σφυρίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών.

Το 2020 μάλιστα έγινε η πρώτη μετά από δύο δεκαετίες που διηύθυνε αγώνα του MLS, ενώ το 2023 έγινε η πρώτη Αμερικανίδα διαιτήτρια που ανέλαβε τελικό Μουντιάλ, διευθύνοντας την αναμέτρηση στην Ισπανία και την Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών.

Η ίδια είναι παράλληλα μητέρα τριών κοριτσιών. Σε παλαιόυερη συνέντευξή της στο CNN, είχε εκμυστηρευτεί ότι το 2019 παρακολουθούσε το Μουντιάλ από το σπίτι με την οκτώ μηνών κόρη της και ονειρευόταν να βρεθεί η ίδια στον αγωνιστικό χώρο στην επόμενη διοργάνωση.

Η 39χρονη Αμερικανίδα μίλησε για το πώς η εμπειρία της μητρότητας της έδωσε τα εφόδια για να γίνει καλή στη δουλειά της, λέγοντας συγκεκριμένα:

«Η μητρότητα δεν στάθηκε εμπόδιο στο να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Πιστεύω ότι το ότι είμαι μητέρα με έχει κάνει, ειλικρινά, καλύτερη διαιτήτρια. Η ενσυναίσθηση και η κατανόηση είναι κάτι που έρχεται φυσικά και μέσω της ανατροφής για τις γυναίκες.

Τα παιδιά μου είναι η κινητήριος δύναμή μου και θέλω να είμαι παράδειγμα δυναμισμού για εκείνα. Ξέρω ότι ακόμα κι αν δεν θέλουν να γίνουν οι ίδιες διαιτήτριες στο μέλλον, το να βλέπουν γυναίκες σε διαφορετικούς ρόλους απο τους συνηθισμένους, εμπνέει τα κορίτσια γενικότερα να φανταστούν τον εαυτό τους σε έναν τέτοιο ρόλο».

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