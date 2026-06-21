Σούζαν Χούρμαν: Ποια είναι η γιατρός του Κουρασάο που έγραψε ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα

Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο καταγράφει μια τεράστια ανισορροπία όσον αφορά στα ιατρικά επιτελεία των εθνικών ομάδων, με 47 άνδρες και μόλις μία γυναίκα να είναι επικεφαλής.

Αυτή η μοναδική γυναίκα είναι η γεννημένη στη Βραζιλία, Σούζαν Χούρμαν, η οποία εκτελεί χρέη επικεφαλής του ιατρικού τιμ για την εθνική του Κουρασάο, της μικρότερης χώρας σε πληθυσμό κι έκταση που έχει συμμετάσχει ποτέ στη διοργάνωση.

Η Χούρμαν, η οποία διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους-μεγαθήρια όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Αϊντχόφεν και η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ έχει διατελέσει γιατρός στην εθνική Κ16 της Ολλανδίας.

Η παρουσία της στα γήπεδα του Μουντιάλ του 2026 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί μόλις την τρίτη γυναίκα γιατρό σε τουρνουά ανδρών στα 96 χρόνια του θεσμού, ακολουθώντας τη Σελέστ Γκερτσέμα (από τη Νέα Ζηλανδία το 2010) και τη Σίλγια Σβαρτς (από τη Γερμανία το 2023).

Παράλληλα, είναι η μοναδική γυναίκα σε όλη την αποστολή του Κουρασάο που αποτελείται από 49 άνδρες.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της έχει πει πως, αν και σπούδασε ιατρική σε ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες αποτελούσαν το 75% των φοιτητών, η ίδια διαπίστωσε ότι στην αθλητιατρική το ποσοστό αυτό έπεφτε κατακόρυφα στο 20-30%.