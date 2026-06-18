Πατρικίδης: «Επικίνδυνη κλήρωση στόχος μας η πρόκριση στην επόμενη φάση»

Ημέρα Champions League για τον ΠΑΟΚ με τις «ασπρόμαυρες» να μαθαίνουν τόσο τον επόμενο αντίπαλό τους που θα είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ, αλλά και το μονοπάτι για την συνέχεια. Την κλήρωση αυτή σχολίασε ο τεχνικός της ομάδας, Θανάσης Πατρικίδης αναφέροντας τα εξής: «Πάντα μία κλήρωση κρύβει κινδύνους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι σαν ομάδα, και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας. Στόχος μας είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Θα ξεκινήσουμε αμέσως την συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση των αντιπάλων για να δούμε πως θα προσεγγίσουμε το κάθε παιχνίδι.

Ξεκινώντας από τον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσουμε μία ομάδα που βγαίνει για πρώτη φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ, και σε αυτό υπάρχει ένα διπλό νόημα, μπορεί να κρύβει απειρία αλλά και υπέρμετρο ενθουσιασμό να δώσουν το κάτι παραπάνω, οπότε θα πρέπει εμείς να το διαχειριστούμε και να τα προσέξουμε όλα.

Θα πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόσωπο που ξέρουμε για να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και από κει και πέρα τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο».