Αναλυτικά η σχετική αναφορά του ΠΑΟΚ στην επίσημη ιστοσελίδα του για την κλήρωση του Champions League στο ποδόσφαιρο γυναικών έχει ως εξής: «Το μονοπάτι και στον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Women’s Champions League έμαθε ο ΠΑΟΚ Morris, σε περίπτωση πρόκρισης.

Ο Δικέφαλος ξεκινάει από τον πρώτο προκριματικό γύρο εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό (22 Ιουλίου) την Χάποελ Ιερουσαλήμ, με το άλλο ζευγάρι να είναι το Νέφσκι-Μπουντουσνόστ. Σε περίπτωση πρόκρισης ο ΠΑΟΚ Morris θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού στον τελικό (26 Ιουλίου) με φόντο τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Σε περίπτωση νίκης στον τελικό θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία. Στον άλλον ημιτελικό η Μπραν (Νορβηγία) θα αντιμετωπίσει το νικητή του δεύτερου ομίλου του πρώτου προκριματικού γύρου (Κλάκσβικ, Λουντογκόρετς, Μιτρόβιτς, Ζίμπρου). Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 5 Αυγούστου και ο μικρός και ο μεγάλος τελικός στις 8 Αυγούστου.

Οι «ασπρόμαυρες» σε περίπτωση νέας πρόκρισης επί της Φερεντσβάρος θα «κλειδώσουν» την συμμετοχή τους στο UEFA Europa Cup (παίζοντας απευθείας στον δεύτερο γύρο), ενώ σε περίπτωση ήττας στον ημιτελικό με τους Ούγγρους θα χρειαστεί να νικήσουν στον μικρό τελικό για να πάρουν την πρόκριση στον πρώτο γύρο στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση».