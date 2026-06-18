Ημέρα κλήρωσης στο Champions League για τον νταμπλούχο ΠΑΟΚ, με τις «ασπρόμαυρες» να αντιμετωπίζουν στον ημιτελικό του 1ου προκριματικού του Champions League την Χάποελ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Την Χαποέλ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ Morris στον ημιτελικό του πρώτου ομίλου του πρώτου προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League.

Ο Δικέφαλος κληρώθηκε στο πρώτο γκρουπ, με τον άλλον ημιτελικό να είναι το Νέφσκι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)-Μπουντουσνόστ (Μαυροβούνιο).

Οι αγώνες των ημιτελικών είναι προγραμματισμένοι για τις 22 Ιουλίου με τον μικρό και μεγάλο τελικό να διεξάγονται στις 25 Ιουλίου.

Η έδρα φιλοξενίας του ομίλου θα γίνει γνωστή την Παρασκευή 19 Ιουνίου».