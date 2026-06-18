Όπως είναι ήδη γνωστό έξι γυναίκες διαιτήτριες επελέγησαν από τη FIFA για το Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ. Την Πέμπτη 18/6 στο παιχνίδι της Τσεχιας ανάμεσα στη Νότιο Αφρική θα γραφτεί μία ακόμη σημαντική σελίδα στο άθλημα που σπάει τα στερεότυπα και τα ταμπού. Καθώς η Τόρι Πένσο ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση μαζί με άλλες δύο γυναίκες βοηθούς.

Μετά τη Στέφανι Φραπάρ στο Μουντιάλ του Κατάρ, όταν και «σφύριξε» το ματς της Γερμανίας με την Κόστα Ρίκα, η Πένσο έρχεται και αυτή για να ανοίξει το δρόμο και για άλλες γυναίκες.

Η 39χρονη Αμερικανίδα δεν είναι άγνωστη στις μεγάλες διοργανώσεις. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες στον κόσμο. Η πρώτη μεγάλη της διάκριση ήρθε το 2020, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα μετά από 20 χρόνια που ανέλαβε αγώνα του MLS. Το 2023 έφτασε να διευθύνει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία, αποτελώντας την πρώτη Αμερικανίδα που σφύριξε τελικό διοργάνωσης της FIFA. Τότε η Ρόχα επικράτησε και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου, όμως το σκάνδαλο με τον Ρούμπι Άλες επισκίασε τα πάντα.

Στα γήπεδα της Αμερικής έρχεται ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο. Η Πένσο γίνεται η πρώτη γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναλαμβάνει αγώνα σε Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών. Αφού βρέθηκε σε αγώνες του MLS, του NWSL, των Ολυμπιακών Αγώνων, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και πολλών ακόμη διεθνών διοργανώσεων έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη ορόσημο στο βιογραφικό της.

Στο παιχνίδι της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική θα έχει στο πλευρό της τις Αμερικανίδες βοηθούς Μπρουκ Μάγιο και Κάθριν Νέσμπιτ, σε μια βραδιά που ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα θα μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επίσης η Μάγιο απόψε θα γίνει η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτήτρια στο Μουντιάλ. Μιας και η 37χρονη είχε μιλήσει δημόσια για την ταυτότητα της, πριν 12 χρόνια. Τονίζοντας μεταξύ άλλων πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις ως λοατκι άτομο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμίσουμε πως όλες οι γυναίκες που επελέγησαν προέρχονται από τη συνομοσπονδία της CONCACAF και διαθέτουν τεράστια εμπειρία στο αντικείμενό τους. Από τις έξι, οι δύο θα είναι πρώτες διαιτήτριες, οι τρείς θα είναι βοηθοί διαιτητές και η μια θα είναι VAR.

Όσον αφορά το παιχνίδι αμφότερες ερχονται χωρίς βαθμό, αφού στην πρεμιέρα τους στον 1ο όμιλο δεν κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Με την πλάτη στον τοιχό λοιπόν μετά το 2-1 κόντρα στη Νότιο Κορέα η Τσεχία, ενώ οι Αφρικανοί γνώρισαν την ήττα από το Μεξικό (2-0).