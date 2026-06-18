Σπέρτος: «Δύσκολη κλήρωση, αλλά και μέρος της διαδικασίας εξέλιξής μας»

Από τη Νιόν όπου παρακολούθησε την κλήρωση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, χαρακτήρισε την κλήρωση με την Αγγλία στον 1ο γύρο των play offs για το Παγκόσμιο Κύπελλο ως "την πιο δύσκολη που μπορούσε να τύχει", αλλά επίσης τόνισε ότι οι επερχόμενες αναμετρήσεις με την πρωταθλήτρια Ευρώπης "αποτελούν μέρος της διαδικασίας εξέλιξης και βελτίωσης του γυναικείου αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος".

"Τα play off του Παγκοσμίου κυπέλλου αποτελούν μέρος της διαδικασίας εξέλιξης μας ως ομάδα και χαιρόμαστε πολύ που θα συμμετάσχουμε. Γνωρίζαμε πριν από την κλήρωση ότι όλες οι ομάδες του γκρουπ από το οποίο θα έβγαινε η αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατές, καθώς πρόκειται για τις πρώτες και τις δεύτερες της League A. Οπότε όποια ομάδα και να τύχαινε στον δρόμο μας θα μας έδινε την ευκαιρία να ανέβουμε σκαλοπάτια, συνεχίζοντας στον δρόμο της βελτίωσης στον οποίο βαδίζουμε.

Η κλήρωση βεβαίως ήταν η πιο δύσκολη που θα μπορούσε να μας τύχει, αφού θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του Μουντιάλ, Αγγλία, που είναι και ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να αντιπροσωπεύσουμε την Ελλάδα όσο καλύτερα μπορούμε"!