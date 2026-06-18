Η Μάρτα και το ιστορικό ρεκόρ της στα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών

Η Μάρτα συνεχίζει να κατέχει ένα από τα πιο ξεχωριστά ρεκόρ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η Βραζιλιάνα θρύλος του ποδοσφαίρου έχει σημειώσει συνολικά 17 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, επίδοση που την κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία της διοργάνωσης. Με αυτό το επίτευγμα, η Μάρτα αποτελεί σημείο αναφοράς για το ποδόσφαιρο γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών, κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών παραμένει ο Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ σε τελικές φάσεις, επίδοση που τον διατηρεί στην κορυφή της ιστορίας της διοργάνωσης. Την ίδια συγκομιδή έχει και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έφτασε τα 16 γκολ σε Παγκόσμια Κύπελλα, συνεχίζοντας την παρουσία του στη διοργάνωση και ισοφαρίζοντας το συγκεκριμένο ιστορικό ρεκόρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ρεκόρ αυτά προέρχονται από διαφορετικές διοργανώσεις, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών καταγράφουν ξεχωριστά στατιστικά και ιστορικά δεδομένα.