Γνωστή έγινε η διαδρομή της Εθνικής Ελλάδας Γυναικών στα play off πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2027, μετά την κλήρωση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να έχει μπροστά του ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια. Ο λόγος για την Back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ, Αγγλία.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στον πρώτο γύρο των μπαράζ, σε διπλές αναμετρήσεις που θα κρίνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρόκειται για ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί. Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία – Ουκρανία.

Η Εθνική Γυναικών εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα play off μετά την πορεία της στον 4ο όμιλο της League C, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση και ταυτόχρονα πανηγύρισε την άνοδο στη League B, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη φάση των ομίλων. Οι αγώνες του πρώτου γύρου θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η δεύτερη φάση είναι προγραμματισμένη για Νοέμβριο και Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, με το σύστημα των διπλών αγώνων (εντός και εκτός έδρας) να καθορίζει τα εισιτήρια για το Μουντιάλ.

Από τον δεύτερο γύρο θα προκύψουν επτά ομάδες που θα πάρουν απευθείας πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ μία ακόμη θα συνεχίσει στα διηπειρωτικά play off, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο της συμμετοχής στη μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά το σύστημα διεξαγωγής:

«Τα play offs θα διεξαχθούν σε δύο γύρους και είναι με τη μορφή διπλών νοκ άουτ αγώνων.

Για τον πρώτο γύρο υπάρχουν δύο “ταμπλό”. Στο πρώτο, οι οκτώ ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση των ομίλων της League A θα αντιμετωπίσουν τις έξι νικήτριες των ομίλων και τις δύο καλύτερες δευτεραθλήτριες της League C.

Οι ομάδες της League A θα είναι οι ισχυρές στην κλήρωση (seeded), πράγμα που σημαίνει ότι θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες στην έδρα τους. Οι οκτώ νικήτριες προκρίνονται στον δεύτερο γύρο.

Στο δεύτερο “ταμπλό” του πρώτου γύρου, οι τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση των ομίλων της League A και οι τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League B θα κληρωθούν επίσης σε οκτώ ζευγάρια με τις ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση των ομίλων της League B.

Οι ομάδες της League A και οι νικήτριες των ομίλων της League B θα είναι ισχυρές στην κλήρωση και θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες στην έδρα τους. Οι οκτώ νικήτριες προκρίνονται στον Γύρο 2.

Στον δεύτερο γύρο οι ομάδες από τα δύο “ταμπλό” θα κληρωθούν σε οκτώ ζευγάρια. Ισχυρές θα είναι οι νικήτριες του πρώτου “ταμπλό” του Γύρου 1, οι οποίες θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες στην έδρα τους.

Οι επτά καλύτερες νικήτριες των play offs του Γύρου 2, σύμφωνα με τη συνολική κατάταξη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών 2026, προκρίνονται απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών FIFA 2027.

Η μία εναπομείνασα νικήτρια του Γύρου 2 προκρίνεται στον πρώτο γύρο των διηπειρωτικών play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες θα εισέλθουν απευθείας στη δεύτερη φάση των διηπειρωτικών play offs».

