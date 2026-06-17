Η Ελλάδα στην κλήρωση των play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών

Η Εθνική τερμάτισε πρώτη στον 4ο όμιλο της League C, εξασφαλίζοντας εκτός από τη συμμετοχή στα play offs και την άνοδο στη League B.

Τα play offs θα πραγματοποιηθούν σε δύο γύρους και οι αγώνες θα είναι διπλοί. Η κλήρωση αφορά τόσο στον πρώτο, όσο και στον δεύτερο γύρο των play offs.

Για τον πρώτο γύρο υπάρχουν δύο "ταμπλό". Στο πρώτο, οι οκτώ ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση των ομίλων της League A θα αντιμετωπίσουν τις έξι νικήτριες των ομίλων και τις δύο καλύτερες δευτεραθλήτριες της League C.

Οι ομάδες της League A θα είναι οι ισχυρές στην κλήρωση (seeded), πράγμα που σημαίνει ότι θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες στην έδρα τους. Οι οκτώ νικήτριες προκρίνονται στον δεύτερο γύρο.

Στο δεύτερο "ταμπλό" του πρώτου γύρου, οι τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση των ομίλων της League A και οι τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League B θα κληρωθούν επίσης σε οκτώ ζευγάρια με τις ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη και τρίτη θέση των ομίλων της League B.

Οι ομάδες της League A και οι νικήτριες των ομίλων της League B θα είναι ισχυρές στην κλήρωση και θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες στην έδρα τους. Οι οκτώ νικήτριες προκρίνονται στον Γύρο 2.

Στον δεύτερο γύρο οι ομάδες από τα δύο "ταμπλό" θα κληρωθούν σε οκτώ ζευγάρια. Ισχυρές θα είναι οι νικήτριες του πρώτου "ταμπλό" του Γύρου 1, οι οποίες θα δώσουν τους επαναληπτικούς αγώνες στην έδρα τους.

Οι επτά καλύτερες νικήτριες των play offs του Γύρου 2, σύμφωνα με τη συνολική κατάταξη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών 2026, προκρίνονται απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών FIFA 2027.

Η μία εναπομείνασα νικήτρια του Γύρου 2 προκρίνεται στον πρώτο γύρο των διηπειρωτικών play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες θα εισέλθουν απευθείας στη δεύτερη φάση των διηπειρωτικών play offs.