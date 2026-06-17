Η οικογένεια Μπίντον έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026 και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθώς έγινε η πρώτη οικογένεια που αγωνίστηκε στην κορυφαία διοργάνωση εκπροσωπώντας την ίδια χώρα. Στην αναμέτρηση με το Ιράν του Ταρέμι, ο Τάιλερ Μπίντον έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και παράλληλα έγραψε ιστορία μαζί με τη μητέρα του, Τζένι.

Ας δούμε τα πράγματα αναλυτικότερα, η Τζένι Μπίντον είχε φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αποτελώντας βασικό «γρανάζι» της Νέας Ζηλανδίας κάτω από τα δοκάρια. Περίπου μία δεκαπενταετία αργότερα, ο γιος της ήρθε να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση!

Ο 20χρονος αμυντικός της Νότιγχαμ Φόρεστ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με το Ιράν, η οποία έληξε 2-2, και με αυτή τη συμμετοχή το όνομά του μπήκε στα βιβλία των ρεκόρ. Κι αυτό γιατί οι Μπίντον έγιναν η πρώτη μητέρα και ο πρώτος γιος που έχουν αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο εκπροσωπώντας την ίδια χώρα.

Ο ίδιος δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η μητέρα του στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη. Μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι όπου το ποδόσφαιρο ήταν κομμάτι της καθημερινότητας, είχε από μικρός ως σημείο αναφοράς τη διαδρομή της Τζένι με την εθνική ομάδα. Αξίζει να αναφέρουμε πως λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε αναφερθεί στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ποδοσφαιρική του πορεία.