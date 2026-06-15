Η απόφαση της Άλια Γκουάνι να αποκτήσει παιδί μόνη της μέσω τεχνητής γονιμοποίησης έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία. Η ίδια έχει πλέον την τριών μηνών κόρη της, η επιλογή της όμως να ταξιδέψει στην Ισπανία για να εκπληρώσει την επιθυμία της να κάνει παιδί με αυτόν τον τρόπο έχει προκαλέσει στην πατρίδα της απαδάδεκτα σχόλια από μια μερίδα κόσμου, που αρνείται ακόμη και να συζητήσει το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η κριτική που δέχεται η Γκουάνι, καθώς κι άλλες γυναίκες που μοιράζονται την ίδια εμπειρία, πηγάζει από την κρατούσα πολιτική ιδεολογία στην Ιταλία που έχει συνδέσει τη μητρότητα με τον γάμο. Η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου στη γειτονική μας χώρα εξακολουθεί να διαφωνεί κάθετα, κάτι το οποίο εμποδίζει τη νομιμοποίηση της διαδικασίας αυτής για τις μητέρες που δεν έχουν σύντροφο.

Italy 🇮🇹



Ex-Italy footballer Alia Guagni has become a mother via donor insemination in Spain which is illegal for single women in Italy. She is now the face of a campaign demanding equal reproductive rights for all women in Italy.https://t.co/w0nTYcI2dg pic.twitter.com/3x9YG9oz70 — Fare (@farenet) June 13, 2026

Η ίδια η Γκουάνι, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στο ιταλικό ποδόσφαιρο γυναικών, πήρε φυσικά θέση για το θέμα κι απάντησε στους επικριτές της θέλοντας να περάσει ένα μηνυμα. Μέσω προσωπικής της ανάρτησης είπε χαρακτηριστικα:

«Δεν βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο για να δημιουργήσω οικογένεια, αλλά είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να κάνω παιδι. Τώρα έχω την κόρη μου, που είναι το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Όλοι παραπονιούνται για την υπογεννητικότητα στην Ιταλία, αλλά μετά εμποδίζουν τόσες γυναίκες που θα ήθελαν να γίνουν μητέρες όταν αποφασίζουν να το κάνουν».

Η πρώην παίκτρια της Κόμο και της εθνικής Ιταλίας, όπως ανέφερε, αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ξοδεύοντας χρόνο και φυσικά χρήματα, επειδή η ιταλική νομοθεσία θεωρεί το μοντέλο της τεχνητής γονιμοποίησης εκτός γάμου ως παράνομο, παρά το γεγονός ότι το Συνταγματικό Δικαστήριό τους το 2025 ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό εμπόδιο για την επέκταση του δικαιώματος αυτού.

Η 38χρονη πρώην παίκτρια με αφορμή το δικό της ταξίδι στη μητρότητα έχει ιδρύσει το «PMA για όλες», με στόχο τη συλλογή 50.000 υπογραφών για να κατατεθεί μια σχετική πρόταση νόμου. Ζητούν το να μην υπάρχει πλεον καμία διάκριση βάσει της οικογενειακής κατάστασης και του σεξουαλικού προσανατολισμού της εκάστοτε γυναίκας που θέλει να κάνει παιδί, επιτρέποντας σε όλες τις γυναίκες το να έχουν πρόσβαση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ιταλία.