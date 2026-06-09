Στα ερασιτεχνικά η ομάδα γυναικών της Ρενς για να... σωθεί οικονομικά το ανδρικό τμήμα

Ακόμα μια ομάδα γυναικών θυσιάστηκε για την οικονομική επιβίωση του αντίστοιχου ανδρικού τμήματος στη Γαλλία. Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο με «θύμα» αυτή τη φορά τη Σταντ ντε Ρενς.

Αν και οι παίκτριες κέρδισαν πανηγυρικά την παραμονή τους στη Β'επαγγελματική κατηγορία φέτος, η διοίκηση αποφάσισε να διαλύσει την ομάδα και να την υποβιβάσει στο ερασιτεχνικό επίπεδο.

Το σκεπτικό της απόφασης αυτης έχε να κανει με την εξοικονόμηση πόρων για τον σύλλογο, ο οποίος υπολόγισε ότι τα γυναικεία τμήματα που λειτουργούν με μικρότερους προϋπολογισμούς σε σύγκριση με τα ανδρικά, μπορούν να... περιορίζονται για να καλυφθούν οι «μαύρες τρύπες» για την ομάδα ανδρών.

Η περίπτωση της Ρενς δεν είναι μεμονωμένη ωστόσο, καθώς το γαλλικό ποδόσφαιρο μετρά πλέον πολλές ανάλογες ιστορίες. Το πιο κραυγαλέο παράδειγμα είναι αυτό της Μπορντο, όπου η γυναικεία ομάδα, που κάποτε αγωνιζόταν στο Champions League, υποβιβάστηκε και τελικά διαλύθηκε εξαιτίας των τεράστιων χρεών της ανδρικής ομάδας.

Το ίδιο έκανε και η Ντιζόν, που περιέκοψε σταδιακά την επένδυσή της στο τμήμα των γυναικών προκειμένου να σώσουν τους άνδρες.