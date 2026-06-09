Στην Τιφλίδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Εθνική Γυναικών, η οποία αντιμετωπίζει τη Γεωργία σήμερα στις 20:00 στην τελευταία αναμέτρηση της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Αν και ο συγκεκριμένος αγώνας δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, η ελληνική ομάδα έχει ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στη διοργάνωση.

Μετά την εκτός έδρας νίκη της επί των Νησιών Φερόε με 3-2, η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε πανηγυρικά την πρωτιά στον 4ο όμιλο της League C, την άνοδο στη League B, καθώς και το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συμμετοχή στα playoffs πρόκρισης της τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Παρά την απόλυτη επιτυχία της Εθνικής μας (με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν επιθυμεί να δώσει διαδικαστικό χαρακτήρα στο ματς. Παίκτριες και προσωπικό θα διεκδικήσουν μια ακόμη νίκη για να κλείσουν ιδανικά τη φετινή σεζόν.

Όπως σημείωσαν στις δηλώσεις τους οι Βασίλης Σπέρτος και Γεωργία Χαλτσογιάννη, στόχος τους είναι να διατηρήσουν τη νοοτροπία νικητή που τους χαρακτηρίζει και να τονώσουν την ψυχολογία τους εν όψει των κρίσιμων playoffs του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς όλες οι παίκτριες που μετέχουν στην αποστολή είναι στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού για το παιχνίδι.

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