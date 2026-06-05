Η Admiral στήριξε το ποδόσφαιρο γυναικών στον τελικό του Women’s Champions League

Η Admiral βρέθηκε στον πυρήνα της αποστολής για την κάλυψη του τελικού του UEFA Women’s Champions League στο Όσλο στηρίζοντας ουσιαστικά την υλοποίησή της και συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ποδοσφαίρου γυναικών μέσα από αυθεντικό περιεχόμενο και πραγματικές εμπειρίες. Η συνεργασία με το Gazzetta αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ενέργειας, ενισχύοντας τη διάδοση του μηνύματος και φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στη δυναμική του αθλήματος.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Νότης Χάλαρης και Βασιλική Μπαρτζιώτη, ταξίδεψαν στη νορβηγική πρωτεύουσα, μεταφέροντας την εμπειρία της διοργάνωσης μέσα από ένα σύγχρονο και δυναμικό πλάνο περιεχομένου. Η αποστολή πλαισιώθηκε από social-first περιεχόμενο και editorial κάλυψη, αναδεικνύοντας τη δυναμική του Women’s Champions League, ενώ ο τελικός, στον οποίο η Barcelona επικράτησε της Lyon με σκορ 4-0, επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή των ποδοσφαιριστριών Ελένης Μάρκου και Ελένης Στεφάτου, αθλητριών που υποστηρίζονται χορηγικά από την Admiral και εκπροσωπούν το σύγχρονο πρόσωπο του ποδοσφαίρου γυναικών. Μέσα από τις συνδέσεις τους, μοιράστηκαν σκέψεις για την εξέλιξη του αθλήματος, τη σημασία της προβολής του σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει η στήριξη των αθλητριών στην περαιτέρω ανάπτυξή του.

Για την Admiral, το «Road to Oslo» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ουσιαστική στήριξη του ποδοσφαίρου γυναικών, με στόχο την ενίσχυση της ορατότητας του αθλήματος, την ανάδειξη των αθλητριών που το εκπροσωπούν και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες που εξελίσσονται μέσα από αυτό.

Σχετικά με την Admiral:

Admiral σημαίνει κορυφαία ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές. Στα 137 καταστήματά της μεγαλύτερης ελληνικής αλυσίδας αθλητικών ειδών σε όλη την Ελλάδα θα βρείτε casual, αθλητικά ρούχα, είδη σπορ, αξεσουάρ άθλησης, αλλά και ειδικό εξοπλισμό για επαγγελματίες αθλητές. Η Διεθνής Αθλητική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το σήμα Admiral (Ελλάδα, Κύπρος, Βαλκανικές χώρες) καθώς επίσης και τις αντιπροσωπείες των σημάτων Kappa, Μaui & Sons, PEAK και Starter. Το 2019 η εταιρία επέκτεινε τις εμπορικές δραστηριότητες της και στην Βουλγαρία με την προσθήκη δύο νέων καταστημάτων στη Σόφια.