Τελικός Women's Champions League 2026: Χαμός στην είσοδο της Μπαρτσελόνα

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Αποστολή στο Όσλο: Χάλαρης-Μπαρτζιώτη

Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, με την Μπαρτσελόνα και τη Λιόν να τίθενται αντιμέτωπες στο Ullevaan Standion για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ματς έχει αρχίσει, με τις δύο ομάδες να είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο και να κάνουν την προθέρμανσή τους. Τεράστιο χειροκρότημα από το κοινό της Νορβηγίας για τη συμπατριώσισσά τους, Άντα Χέγκεμπεργκ, με τον κόσμο της Λιόν να δίνει δυναμικό «παρών» στο Όσλο.

Ωστόσο, οι φίλαθλοι των Καταλανών, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα, κατάφεραν να κάνουν ακόμα πιο αισθητή την παρουσία τους αποθεώνοντας τις παίκτριες του Πέρε Ρομέου κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

