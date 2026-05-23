Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, με την Μπαρτσελόνα και τη Λιόν να τίθενται αντιμέτωπες στο Ullevaan Standion για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Ο Πέρε Ρομέου απέναντι στον προπονητή από τον οποίο έμαθε στο πλευρό του, τον Ζόναταν Χιράλδεζ με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο για δύο ομάδες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση.

Η Μπαρτσελόνα επέλεξε να ξεκινήσει με την Κολ στην εστία, τις Μπατλ, Παρέδες, Λεόν και Μπρουγκτς στην τετράδα της άμυνας ενώ η Σεραγιόρντι με τις Πουτέγιας και Γκουιχάρο θα είναι η τριάδα στο κέντρο. Η Χάνσεν, με την Παραλουέλο στα άκρα της επίθεσης έχοντας την Παγιόρ στην κορυφή.

Από την άλλη η Λιόν θα παραταχθεί με την Έντλερ στο τέρμα, έχοντας τις Μπάτσα, Ένγκεν, Ρενάρ και Λόρενς στην τετράδα της άμυνας. Η Χιπς θα είναι ως εξάρι έχοντας τη Γιόχανς και τη Ντουμορνάι στη μεσαία γραμμή μπροστά της. Η Χίκεμπεργκ θα είναι στην κορυφή με την Μπράντ και τη Μπέτσο ως εξτρέμ.