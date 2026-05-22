Ο επερχόμενος τελικός του Women's Champions League στο Όσλο φέρνει αντιμέτωπες τη Μπαρτσελόνα και τη Λιόν για τέταρτη φορά τα τελευταία επτά χρόνια. Η Λυών, πολυνίκης του θεσμού με οκτώ τίτλους, και η Μπαρτσελόνα με τρεις κατακτήσεις, είναι αυτή τη στιγμή οι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, με την κάθεμια ξεχωριστά να έχει πολύ ισχυρό κίνητρο εν όψει τους τελικού στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Η μεταξύ τους ιστορία ξεκίνησε το 2018 στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όταν η Λιόν απέκλεισε τις αναπτυσσόμενες τότε Καταλανές. Το 2019, στον πρώτο τελικό της Μπαρτσελόνα, οι Γαλλίδες επικράτησαν εμφατικά με 4-1. Οι Μπλαουγκράνα έκαναν το άλμα το 2021 διαλύοντας την Τσέλσι με 4-0, αλλά η γαλλική ομάδα απάντησε το 2022 με το 3-1 στο Τορίνο. Το 2024 στο Μπιλμπάο, η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε με 2-0.

Φτάνοντας στο 2026, οι Ισπανίδες θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά την περσινή τους πικρή ήττα από την Άρσεναλ στη Λισαβόνα, ενώ η Λιόν αναζητά την εκδίκηση για το 2024.

Η έκβαση του τίτλου φέτος θα κριθεί μέσα από έξι σπουδαίες μονομαχίες στον αγωνιστικό χώρο, ανάμεσα σε μερικές από τις καλύτερες παίκτριες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βέντι Ρενάρ & Ίνγκριντ Ένγκεν VS Έβα Πάγιορ

Η Έβα Πάγιορ διανύει μια εκπληκτική δεύτερη σεζόν με τη Μπαρτσελόνα, ούσα η πρώτη σκόρερ της φετινής διοργάνωσης με εννέα γκολ σε ισάριθμούς αγώνες. Η Πολωνή επιθετικός έγινε γνωστή στη Βόλφσμπουργκ, με την οποία έπαιξε σε τέσσερις τελικούς, χάνοντας τους τρεις από τη Λιόν. Σε δύο από αυτούς, η εμβληματική αμυντικός της Λιόν, Βέντι Ρενάρ, είχε καταφέρει να την «εξολοθρεύσει», με τις δυο τους να συναντιούνται ξανά αντιμέτωπες στο Όσλο.

Δίπλα στη Ρενάρ θα βρίσκεται η Ίνγκριντ Ένγκεν. Η Νορβηγίδα διεθνής, πρώην συμπαίκτρια της Πάγιορ τόσο στη Βόλφσμπουργκ όσο και στη Μπαρτσελόνα, πραγματοποιεί μια εξαιρετική πρώτη σεζόν στη Γαλλία, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες κεντρικές αμυντικούς παγκοσμίως. Η Ένγκεν θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά απέναντι στην Πάγιορ, η οποία αναζητά απεγνωσμένα το πρώτο Champions League της καριέρας της.

Πάτρι Γκιχάρο VS Μέλτσι Ντουμορνέ

Η «μάχη του κέντρου» ανάμεσα στις φιναλίστ περιλαμβάνει δύο ακόμη κομβικές μονομαχίες. Η Λιόν πρέπει να αναχαιτίσει την Αλεξία Πουτέγιας και την κάτοχο τριών Χρυσών Μπαλών, Αϊτάνα Μπονματί . Ανεξάρτητα από την τριάδα που θα επιλέξει ο προπονητής των Γαλλων, Ζόναταν Χιράλντες, η Μέλτσι Ντουμορνέ αναμένεται να είναι καθοριστική για τη μεσαία γραμμή της Λιόν. Η Ντουμορνέ παίζει σε κορυφαίο επίπεδο όλη τη χρονιά, ούσα υποψήφια ακόμη και για τη Χρυσή Μπάλα, παρά το γεγονός ότι τα στατιστικά της σε γκολ και ασίστ δεν είναι τόσο εξωπραγματικά όσο στο παρελθόν.

Για να τη σταματήσει, η Μπαρτσελόνα θα επιστρατεύσει την Πάτρι Γκιχάρο, την κορυφαία αμυντική μέσο του ποδοσφαίρου γυναικών.

Γιούλε Μπραντ VS Όνα Μπάτλε

Στις πτέρυγες εντοπίζονται οι δύο τελευταίες «μάχες» του μεγάλου τελικού. Η 23χρονη Γιούλε Μπραντ, μετά από ένα πέρασμα από τη Βόλφσμπουργκ που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στη Λιόν. Η Μπραντ σκόραρε και στα δύο ματς των ημιτελικών εναντίον της Άρσεναλ και η παρουσία της στα άκρα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη μετά την είδηση ότι η Καντιντιατού Ντιανί θα χάσει τον τελικό λόγω τραυματισμού. Στην αντίπερα όχθη, η Εσμέ Μπρουγκτς της Μπαρτσελόναθα προσπαθήσει να διασπάσει την άμυνα της Άσλεϊ Λόρενς από τη Λιόν, δημιουργώντας έναν διαρκή... πονοκέφαλο στις αντίπαλες.

Η Όνα Μπάτλε θα αναλάβει το δύσκολο έργο να περιορίσει τη Μπραντ. Αυτό θα είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Μπάτλε με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα, καθώς η μετακίνησή της στην Άρσεναλ θεωρείται πλέον δεδομένη. Η Ισπανίδα μπακ θέλει να αποχαιρετήσει την ομάδα της παιδικής της ηλικίας κατακτώντας το τρόπαιο,. όμως θα πρέπει να δείξει καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου, όπου αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα απέναντι στην Κλάρα Μπουλ.