Ο ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Θανάση Πατρικίδη επέστρεψε πανηγυρικά στον θρόνο και άφησε πίσω την περσινή απώλεια του τίτλου από την ΑΕΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε τα 20 πρωταθλημάτων και μάλιστα το έκανε αήττητος στη κούρσα για την κούπα. Το Σάββατο 16/5 είναι προγραμματισμένη να γίνει η φιέστα στην Τούμπα και το GWomen λίγο πριν τους εορτασμούς του πρωταθλήματος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να βάλει κάποια δύσκολα διλήμματα σε κάποια από τα βασικά «γρανάζια» της ομαδας.

Ο λόγος για τις Ντάνι Νόιχαους, Μίνελα Γκατσανίτσα. Βασιλική Γιαννακά που μίλησαν στην κάμερα του Gwomen.