Χωρίς κοινή φιέστα φέτος για την ομάδα γυναικών της Μπάγερν

Φέτος η φιέστα δεν θα γίνει με τον τρόπο που έχουν συνηθίσει οι Βαυαροί, καθώς η ομάδα γυναικών της Μπάγερν δεν θα γιορτάσει μαζί με τους άνδρες, όπως είχε συμβεί πέρσι. Αντίθετα, θα έχει τη δική της, αυτόνομη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία που δίνει πλέον ο σύλλογος στο τμήμα γυναικών.

Έτσι τη Δευτέρα (18/5) οι πρωταθλήτριες θα βρεθούν στο Δημαρχείο του Μονάχου, όπου θα τις υποδεχθεί ο δήμαρχος. Στη συνέχεια, θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι του Δημαρχείου στην εμβληματική Marienplatz, για να δείξουν το τρόπαιο στον κόσμο που αναμένεται να γεμίσει την πλατεία, ενώ θα υπογράψουν και στο Χρυσό Βιβλίο της πόλης.

Να θυμίσουμε όμως η ομάδα έχει μπροστά της τον τελικό Κυπέλλου απέναντι στη Βολσφμπουργκ, με στόχο το νταμπλ.





Ωστόσο ο λόγος που δεν θα υπάρξει κοινή γιορτή είναι απλός, καθώς οι γυναίκες της Μπάγερν δίνουν την Κυριακή το τελευταίο τους παιχνίδι για τη σεζόν και το πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια.

.