Κατσάνου στο GWomen για τον ερυθρόλευκο τίτλο: «Είναι ένα μαγικό Πρωτάθλημα, τεράστια ομάδα ο Ολυμπιακός»

Η Ελπίδα Κατσάνου (ημ. γέννησης 1/3/2002 και ύψος 1,70μ.), η μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ολυμπιακού ήταν μία εκ των πρωταγωνιστριών της φετινής άκρως πετυυχημένης περιόδου με την κατάκτηση του τίτλου στη Γ' Εθνική και την άνοδο στη Β' κατηγορία. Η ίδια μίλησε στο Gazzetta Women στο πλαίσιο της φιέστας της πειραϊκής ομάδας.

Την περσινή σεζόν η Κατσάνου αγωνίστηκε στην Καστοριά, ενώ την τριετία 2021-24, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ, μετρώντας και τρεις συμμετοχές στο Champions League. Ως προς τις προηγούμενες ομάδες της το 2014-15 ήταν στον ΑΟ Άρτας, το 2016-19 στον Κεραυνό Θεσπρωτικού, το 2021 στον σύλλογο Γιάννινα ΓΠΟ, το 2021-24 στον ΠΑΟΚ, το 2024-25 στην Καστοριά και το

2025 στον Αχαρναϊκό.

Αρχικά η Κατσάνου σχολίασε σε σχέση με το πώς νιώθει ότι «είναι ένα απίστευτο συναίσθημα γιατί είναι μία τεράστια ομάδα με πολύ κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήραμε το πρώτο Πρωτάθλημα. Ένα ιστορικό Πρωτάθλημα που πήραμε με τον Ολυμπιακό και την ομάδα που έχουμε».

Ως προς την επίδοση του 136-0 σχολίασε ότι «σίγουρα είναι κάτι που είναι δύσκολο να το πετύχεις και δεν ξέρω εάν έχει ξανασυμβεί. Ήταν μία προϋπόθεση για εμάς να κρατήσουμε το μηδέν πίσω».

Ως προς το πώς νιώθει για αυτό το τρόπαιο και έχοντας και την εμπειρία του πρωταθλητισμού με ΠΑΟΚ και όχι μόνο απάντησε: «Είναι ένα μαγικό Πρωτάθλημα γιατί είχαμε πολύ ωραίο κλίμα στην ομάδα. Ήμασταν σαν οικογένεια και είναι και ένα ιστορικό Πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό οπότε είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και έζησα αυτές τις στιγμές με την ομάδα».

Τέλος για το πού το αφιερώνει ήταν κατηγορηματική: «Στην ομάδα. Όλοι μαζί καταφέραμε και κάναμε αυτό το 136-0 και μία τόσο πετυχημένη χρονιά».

