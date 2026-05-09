GWomen
Δυναμικό «παρών» του κόσμου του Ολυμπιακού στη φιέστα ανόδου

Δυναμικό «παρών» του κόσμου του Ολυμπιακού στη φιέστα ανόδου

Δημήτρης Τομαράς

Με τον κόσμο στο πλευρό του η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού γιόρτασε την άνοδο στη Β΄ Εθνική!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Ιστορική και ιδιαίτερα γιορτινή ήταν η ημέρα για το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού, καθώς το Σάββατο (9/5) πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή απονομής του πρωταθλήματος για την άνοδο στη Β’ Εθνική, στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, παρουσία πλήθους κόσμου και φίλων της ομάδας.

Σε κλίμα γιορτής διεξήχθη η απονομή, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να δίνουν δυναμικό «παρών. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Τάσου Φλέγγα, πραγματοποίησε αψεγάδιαστη πορεία στη Γ’ Εθνική, κατακτώντας την άνοδο με το απόλυτο των νικών και εντυπωσιακή διαφορά τερμάτων 136-0. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» επίσημοι εκπρόσωποι του συλλόγου, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, καθώς και τον πρόεδρο του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κοντούρη, να τιμούν με την παρουσία τους την ομάδα και να συγχαίρουν τις αθλήτριες για την επιτυχία τους.

Παράλληλα, την απονομή του τροπαίου πραγματοποίησε η αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Βίκυ Δραγκάτοπούλου, απονέμοντας τον τίτλο στις πρωταθλήτριες.

Δείτε τα video του Gwomen:

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]