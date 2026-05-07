Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Το μήνυμά του για την πρόοδο του ποδοσφαίρου γυναικών στην Αγγλία

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα εγκαινιάσει τα βραβεία ποδοσφαίρου γυναικών του 2026 με μια ομιλία, στην οποία θα εξάρει την ανάπτυξη του αθλήματος.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους συμμάχους του ποδοσφαίρου γυναικών στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή τα Women’s Football Awards του 2026, στα οποία θα δώσει το «παρών», ο πρίγκιπας της Ουαλίας εξήρε τη ραγδαία άνοδο του αθλήματος χαρακτηρίζοντας τα επιτεύγματα των αθλητριών ως αξιοσημείωτα.

Στο μήνυμά του, στάθηκε ιδιαίτερα στο mentality που επιδεικνύουν οι γυναίκες εντός κι εκτός γηπέδων, τονίζοντας ότι η πρόοδος αυτή δεν αφορά μόνο όσες αγωνίζονται πλέον στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά κι όσους εργάζονται ώστε να τεθούν γερές βάσεις για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών.

Ο ίδιος είναι πάντα δίπλα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, θυμόμαστε την παρουσία του στον τελικό του EURO το 2022 και το 2025, ενώ πολύ συχνά επισκέπτεται και τα προπονητικά κέντρα των Lionesses.

