Η Bundesliga γυναικών παίρνει το μέλλον στα χέρια της επενδύοντας 800 εκατ. ευρώ

Αν και οι όποιες προσπάθειες για επενδύσεις από με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) δεν έπιασαν τόπο, η Bundesliga γυναικών φαίνεται έτοιμη να διασφαλίσει το μέλλον της με σημαντικές επενδύσεις.

«Πιθανότατα θα επενδύσουμε μεταξύ 700 και 800 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα οκτώ χρόνια. Υπάρχει τεράστια διαφορά σε σχέση με όσα ήθελε να επενδύσει η DFB», δήλωσε στο kicker η Katharina Kiel, πρόεδρος της νεοσύστατης ένωσης της λίγκας FBL (Frauen-Bundesliga Liga).

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι είχε προβλέψει μόλις περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη κατηγορία. καθώς αυτό το ποσό κάλυπτε επίσης τη δεύτερη κατηγορία, τη διαιτησία και άλλα κόστη που δεν θα προωθούσανε άμεσα την ανάπτυξή. Αυτό θα σήμαινε μόλις ένα χαμηλό εξαψήφιο ποσό ανά σύλλογο ετησίως κάτι που χαρακτήρισε ως κάτι που δεν ευνοεί την ανάπτυξη.

Τον Φεβρουάριο, η Ένωση της Λίγκας απέρριψε την προτεινόμενη κοινοπραξία με τη DFB και πλέον η FBL στοχεύει να διαχειρίζεται αυτόνομα τη διεξαγωγή των αγώνων από τη σεζόν 2027/28 και μετά.