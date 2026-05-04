Η βραδιά του ημιτελικού για το Women's Champions League ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μπάγερν στο «Καμπ Νόου» άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στον κόσμο των Καταλανών, καθώς πίσω από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση των Μπλαουγκράνα στον τελικό, υπήρξε μια μικρή υπόνοια και για έναν ενδεχόμενο αποχωρισμο.

Η Μπαρτσελόνα, ισοπεδώνοντας τις Βαυαρές με το εμφατικό 5-3, σφράγισε το εισιτήριο για τον έκτο συνεχόμενο τελικό της διοργάνωσης, με τα βλέμματα να στρέφονται για ακόμα μια φορά πάνω στην Αλεξία Πουτέγιας.

Η σούπερ σταρ της Μπάρτσα, αφού σημείωσε δύο καθοριστικά γκολ κι αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου (πίσω από τον Μέσι), έγινε το πρόσωπο της βραδιάς και για τη συγκίνησή της καθώς αποχωρούσε από το γήπεδο.

Τη στιγμή που η θρυλική παίκτρια της Μπαρτσελόνα έγινε αλλαγή, η κάμερα την κατέγραψε να ξεσπά σε λυγμούς, μια εικόνα που πυροδότησε αμέσως τις φήμες για το μέλλον της. Με το συμβόλαιό της να εκπνέει σύντομα, πολλοί ερμήνευσαν αυτή τη συγκίνηση ως ένα άτυπο «αντίο» στους φιλάθλους της ομάδας. Τρομερές σκηνές, με την ίδια να υποκλίνεται στον κόσμο κι έναν απλό φίλαθλο να τη φιλάει στο κεφάλι, μπροστά σε κάτι περισσότερο από 60.000 κόσμου.

Alexia Putellas sobre sus lágrimas al momento de salir en el Camp Nou:



"Ha sido una semana en la que lo he pasado un poco mal y lo importante es que hemos ganado. Me he emocionado, no es malo mostrarlo"



Η ίδια εξήγησε αργότερα τι σήμαινε αυτή η έκρηξη συναισθημάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πώς να μη συγκινηθώ σε ένα γεμάτο Καμπ Νόου; Ήταν μια εβδομάδα δύσκολη για μένα, με πολλή εσωτερική πίεση. Όταν είδα ότι θα γίνω αλλαγή, όλα όσα κρατούσα μέσα μου αυτές τις ημέρες βγήκαν στην επιφάνεια. Δεν είναι κακό να δείχνεις το τι νιώθεις. Έλαβα ένα τεράστιο κύμα αγάπης από τον κόσμο και είμαι υπερήφανη που ανήκω σε αυτήν την οικογένεια».

Επόμενος στόχος για την Μπαρτσελόνα, το quadruple. Η Αλεξία Πουτέγιας ετοιμάζεται για τον τελικό του Όσλο στις 23 Μαΐου κόντρα στη Λιόν, με τον κόσμο να περιμένει να μάθει εάν αυτό θα είναι πράγματι το last dance ενός θρύλου της ομάδας, που άλλαξε το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ισπανία.

Alexia Putellas habla tras la emoción al ser sustituida



🥺 "Me he emocionado porque ha sido un momento mágico"



"Siempre que jugamos en el Spotify Camp Nou es brutal"

